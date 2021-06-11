Предвыборная миссия ПАСЕ в Молдове: прошел ряд встреч

Первые лица страны обсудили с представителями ПАСЕ предвыборную ситуацию в Молдове, а также корректную организацию голосования.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. В Молдове находится с визитом предвыборная миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Члены делегации во главе со Штефаном Шеннахом провели в пятницу ряд встреч с молдавскими государственными деятелями, на которых обсудили подготовку к досрочным парламентским выборам и их корректное проведение в республике.

В одной из встреч приняли участие председатель молдавского парламента Зинаида Гречаная и вице-спикер законодательного органа Молдовы, а также зампредседателя и глава молдавской делегации ПАСЕ Влад Батрынча.

"Поприветствовала присутствие делегации в нашей стране и поблагодарила за готовность провести обширные обсуждения политической ситуации в Молдове в контексте парламентских выборов. Подчеркнула важность проведения честной кампании всеми электоральными конкурентами и справедливого и равноудаленного отношения к ним", – написала на своей странице в Facebook Гречаная.

Батрынча в свою очередь отметил, что этот визит даст членам делегации возможность "узнать о реалиях в нашей стране из первых уст, а это важно для объективных и продуктивных выводов".

С европейскими чиновниками пообщалась и президент Молдовы Майя Санду. Она отметила важность прибытия миссии в нашу страну, "особенно учитывая тот факт, что в 2020 году на президентских выборах это не было возможно из-за пандемии".

"Обсудили, как готовятся выборы, в том числе как будут работать избирательные участки, открытые для диаспоры и в приднестровском регионе, и как можно обеспечить условия для свободного и демократического волеизъявления граждан в соответствии с молдавским и международным законодательством", – написала Санду в Facebook.

По ее мнению, избирательный процесс в республике сталкивается с проблемами, которые "остались с прошлого". Она перечислила эти проблемы: незаконное финансирование партий, пропаганда и дезинформация в публичном пространстве, разжигание ненависти и подкуп избирателей.

Врио премьер-министра Аурелиу Чокой осудил с европейскими гостями количество избирательных участков как в стране, так и за рубежом.

"Аурелиу Чокой заверил членов делегации, что Министерство иностранных дел и европейской интеграции располагает необходимой логистикой и профессионализмом для успешной организации участков для голосования за границей", – говорится в коммюнике правительства.

Кроме того, участники дискуссии коснулись темы финансовых возможностей временного кабмина для покрытия необходимых расходов на организацию и проведение выборов. Врио премьер-министра сообщил, что на эти цели уже было выделено 70 миллионов леев.

В течение дня члены миссии встречались с представителями всех фракций и групп в парламенте X-го созыва.

Ранее сообщалось, что к работе приступила наблюдательная миссия ОБСЕ в составе 39 экспертов из 11 стран.

Ключевые области, за которыми будет осуществляться наблюдение, связаны с процессами регистрации кандидатов, проведением кампании, разрешением избирательных споров и развитием событий после выборов.

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