Кто пытается лишить жителей Приднестровья права голосовать

Тема избирательных участков для жителей Левобережья на выборах 11 июля сопровождается в последние дни в Кишиневе нездоровым ажиотажем.

В ЦИК на выборах 11 июля 2021 года решили открыть для голосования жителей Приднестровья на два участка больше — 44 вместо 42. И, похоже, это решение стало триггером для тех, кто хотел бы отстранить от голосования граждан Молдовы, живущих восточнее Днестра.

Госбезопасность отыскала "угрозу"

На волне протестов за увеличение числа участков за рубежом количество участков в Приднестровье внезапно потребовали сократить. И тон здесь задала организация, менее всего подходящая для вмешательства в народное волеизъявление, — Служба информации и безопасности.

В СИБ заявили об "угрозе" для выборов на двух участках, которые планируется открыть в Бендерах, и одном — в селе Коржова. Аргументировали это заявление сотрудники СИБ драматически, используя выражение "угроза национальной безопасности".

"По итогам анализа уязвимостей и рисков безопасности СИБ отмечает появление признаков угрозы для правильного проведения досрочных парламентских выборов при организации участков для избирателей из населенных пунктов Левобережья Днестра", — говорится в сообщении ведомства.

По мнению СИБ, риски заключаются в решении разместить три участка в Бендерах и в селе Коржова — там "невозможно проконтролировать деятельность незаконных военизированных формирований Тирасполя" и "обеспечить безопасность наблюдателей".

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"Перечисленные ситуации создают обстоятельства для фальсификации выборов на данных избирательных участках", — заявляет СИБ, отметив, что, "к сожалению, в ЦИК не проконсультировались со Службой по этому вопросу".

В ЦИК мнения разделились

Почему Центризбирком должен консультироваться с госбезопасностью по вопросу открытия избирательных участков — решительно неясно. Таких обязанностей на ЦИК никто не возлагал.

Поэтому дипломатичный ответ секретаря ЦИК Максима Лебединского прозвучал вполне обоснованно. Лебединский сообщил, что Центризбирком "принял к сведению" заявление СИБ, однако пересмотреть свое решение может лишь в том случае, если соответствующее заключение представит Объединенная контрольная комиссия.

Иного мнения, похоже, придерживается председатель ЦИК Дорин Чимил, выдвинутый на эту должность от пропрезидентской PAS.

Чимил в телеэфире заявил, что три избирательных участка в Коржова и в Бендерах "не нужны в ситуации, когда мы не можем обеспечить общественный порядок и есть неминуемые риски". То есть практически процитировал коммюнике Службы информации и безопасности.

Дискриминационные заявления

Между тем информационная волна, поднятая с подачи госбезопасности, подтолкнула некоторых общественных деятелей в Кишиневе к неоднозначным и даже провокационным высказываниям.

Так, с предложением запретить жителям Приднестровья голосовать на выборах в парламент 11 июля выступил бывший председатель Конституционного суда Александру Тэнасе.

"Избирательное право — не абсолютное. Право на жизнь нельзя нарушать, однако политические права могут быть нарушены, потому что нет партий, проводящих там кампании, только социалисты и коммунисты имеют возможность проводить избирательную кампанию в Приднестровье", — заявил Тэнасе в радиоинтервью.

Он также назвал Приднестровье "оккупированными территориями", где живут "враждебные нам люди". "Они продолжают кампанию против нас, и мы должны позволить им голосовать? Такого не бывает", — заявил экс-председатель КС.

Напряженность достигла того уровня, когда с комментарием на тему голосования жителей Приднестровья была вынуждена выступить вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь.

Она призвала отказаться от "дискриминационных подходов" в вопросе открытия участков для жителей Приднестровья и напомнила, что на Левобережье проживают несколько сотен тысяч полноправных граждан Молдовы.

"Комментарии на языке вражды и подстрекательство к дискриминации наносят ущерб делу реинтеграции страны, усилиям Кишинева в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию и имиджу Молдовы на международной арене", – написала Чеботарь в Facebook.

"Пожалуйста, не делите граждан на хороших и плохих. Воля народа выражается посредством свободных, демократических, прозрачных и справедливых выборов в соответствии с Конституцией Республики Молдова", – заключила вице-премьер.

Возле "приднестровских" участков ожидаются провокации

Попытки блокировать участки могут произойти, подтвердил на брифинге и депутат-социалист Виталий Евтодиев.

"У нас есть информация, что уже готовятся группы агрессивных людей, которые попытаются заблокировать доступ граждан с востока страны к голосованию", — сказал он.

© Sputnik / Irina Leahova Так перекрывали дорогу на въезде в село со стороны Приднестровья во время прошлых выборов

Депутат призвал внешних партнеров и наблюдателей следить за процессом, чтобы гарантировать гражданам их конституционные права. Кроме того, он обратился к ЦИК, полиции, СИБ и Генпрокуратуре с просьбой принять меры по обеспечению правопорядка.

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