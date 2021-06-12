Гречаная: Молдове важно укреплять и расширять сотрудничество с Россией

Зинаида Гречаная и Игорь Додон отметили важность молдавско-российских отношений и выразили надежду на их дальнейшее укрепление.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная направила поздравительные послания по случаю Дня России председателю Федерального собрания России, председателю Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Валентине Матвиенко и председателю Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеславу Володину.

Гречаная от имени молдавского парламента и от себя лично выразила коллегам, а также всему многонациональному российскому народу самые искренние пожелания доброго здоровья, мира, счастья и благополучия.

"Молдова придает важное значение укреплению и расширению двустороннего сотрудничества с Россией в политической, экономической, культурной и других сферах на основе дружбы, доверия и взаимопонимания. Выражаю искреннею признательность за плодотворную работу, направленную на дальнейшее укрепление уз дружбы и за открытый диалог по актуальным вопросам двусторонних отношений", – написала Гречаная на своей странице в Facebookв субботу.

Спикер также выразила уверенность, что Молдова и Россия и дальше будут успешно сотрудничать для укрепления взаимовыгодного партнерства между государствами, в том числе на межпарламентском уровне.

Свои поздравления первым лицам РФ и российскому народу передал и пятый президент Молдовы, председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Он направил поздравления президенту России Владимиру Путину, чрезвычайному и полномочному послу РФ в Молдове Олегу Васнецову и всем аккредитованным в нашей стране российским дипломатам. Также он поздравил всех граждан РФ вместе с молдавскими соотечественниками, кому дорога Россия.

"Трудно переоценить значение России для нашей страны. РФ – наш самый искренний друг и самый надежный стратегический партнер. Нас связывают с Россией столетия общей истории, совместной борьбы с иноземными захватчиками, общая вера и Церковь, многочисленные экономические, социальные, гуманитарные связи", – написал Додон на своей странице в Facebook.

Он отметил, что молдавский народ никогда не забудет самоотверженных подвигов русских солдат, проливавших кровь за освобождение молдавской земли, и той помощи, которую Россия оказывала нашему народу в самые трудные послевоенные годы.

По словам Додона, на территории РФ живут и трудятся сотни тысяч молдавских граждан.

"В этот день хочу особо поблагодарить Россию за предоставление Молдовы сотен тысяч вакцин против коронавируса "Спутник V" в качестве безвозмездной гуманитарной помощи, благодаря чему наша страна преодолела пик заболеваемости COVID-19", – уточнил Додон.

Он добавил, что в России также любят и ценят продукцию молдавских аграриев и виноделов. Кроме того, пятый президент отметил миротворческую операцию российских военнослужащих на территории нашей страны: "Во многом благодаря их усилиям уже почти 30 лет на нашей земле не льется кровь".

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