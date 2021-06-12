Санду поздравила Путина по случаю Дня России

Молдавский президент выразила убежденность, что совместными усилиями сотрудничество между Молдовой и Россией будет постоянно динамично развиваться.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду передала российскому лидеру Владимиру Путину поздравления с Днем России. Об этом сообщили в администрации главы государства.

"От имени народа Молдовы поздравляю вас с национальным праздником – Днем России. Этот день служит хорошей возможностью подтвердить готовность Молдовы продолжить конструктивный и открытый диалог с Россией. Убеждена, что совместными усилиями существующее сотрудничество между нашими странами будет постоянно динамично развиваться на благо наших государств и народов", – говорится в поздравительном сообщении главы государства.

Санду также пожелала Путину успехов в работе и заверила в высоком уважении.

День России отмечается с 1994 года, но тогда этот праздник носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ и стал официальным нерабочим днем. Переименовали его в День России в 1998 году.

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