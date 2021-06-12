Красносельский: Россия неизменно остается гарантом мира и безопасности

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.
"Россия сильна своими традициями, связью времен и преемственностью поколений. Страна с глубокими историческими корнями, многонациональным народом, объединенным любовью к Родине и взаимным уважением, сегодня РФ динамично развивается, способствует поддержанию стратегического равновесия, безопасности и стабильности в мире, стремится к построению сбалансированных и справедливых международных отношений", – говорится в сообщении Красносельского, направленном Путину.
По словам лидера Приднестровья, на левом берегу Днестра "бережно хранят и чтут тесные многовековые связи родства и дружбы, исторически сложившиеся между народами, а Россия неизменно остается гарантом мира и безопасности для приднестровского народа, важным стратегическим партнером".
"Желаю крепкого здоровья и благополучия, успехов в реализации намеченных планов и дальнейшей плодотворной работы на благо России, а братскому российскому народу – мира, процветания и благоденствия!" – добавил Красносельский.
Красносельский также выразил надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество по широкому спектру направлений.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>