Красносельский: Россия неизменно остается гарантом мира и безопасности

Красносельский выразил надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество по широкому спектру направлений, а также поблагодарил российскую сторону за оказанную поддержу в период пандемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.

"Россия сильна своими традициями, связью времен и преемственностью поколений. Страна с глубокими историческими корнями, многонациональным народом, объединенным любовью к Родине и взаимным уважением, сегодня РФ динамично развивается, способствует поддержанию стратегического равновесия, безопасности и стабильности в мире, стремится к построению сбалансированных и справедливых международных отношений", – говорится в сообщении Красносельского, направленном Путину.

По словам лидера Приднестровья, на левом берегу Днестра "бережно хранят и чтут тесные многовековые связи родства и дружбы, исторически сложившиеся между народами, а Россия неизменно остается гарантом мира и безопасности для приднестровского народа, важным стратегическим партнером".

"Желаю крепкого здоровья и благополучия, успехов в реализации намеченных планов и дальнейшей плодотворной работы на благо России, а братскому российскому народу – мира, процветания и благоденствия!" – добавил Красносельский.

Также он напомнил, что в сложный период для всего мира, когда пандемия COVID-19 стала глобальной проблемой, Россия протянула руку помощи Приднестровью, направив грузы медицинского назначения и обеспечив поставку вакцины для жителей левого берега Днестра.

Красносельский также выразил надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество по широкому спектру направлений.

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