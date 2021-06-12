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Вадим Красносельский

Красносельский: Россия неизменно остается гарантом мира и безопасности

© CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровья
Политика
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Sputnik Молдова
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Красносельский выразил надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество по широкому спектру направлений, а также поблагодарил российскую сторону за оказанную поддержу в период пандемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России. 

Майя Санду
© Photo : Facebook / Maia Sandu
Санду поздравила Путина по случаю Дня России

"Россия сильна своими традициями, связью времен и преемственностью поколений. Страна с глубокими историческими корнями, многонациональным народом, объединенным любовью к Родине и взаимным уважением, сегодня РФ динамично развивается, способствует поддержанию стратегического равновесия, безопасности и стабильности в мире, стремится к построению сбалансированных и справедливых международных отношений", – говорится в сообщении Красносельского, направленном Путину.

По словам лидера Приднестровья, на левом берегу Днестра "бережно хранят и чтут тесные многовековые связи родства и дружбы, исторически сложившиеся между народами, а Россия неизменно остается гарантом мира и безопасности для приднестровского народа, важным стратегическим партнером".

"Желаю крепкого здоровья и благополучия, успехов в реализации намеченных планов и дальнейшей плодотворной работы на благо России, а братскому российскому народу – мира, процветания и благоденствия!" – добавил Красносельский. 

Спикер Зинаида Гречаная
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Гречаная: Молдове важно укреплять и расширять сотрудничество с Россией
Также он напомнил, что в сложный период для всего мира, когда пандемия COVID-19 стала глобальной проблемой, Россия протянула руку помощи Приднестровью, направив грузы медицинского назначения и обеспечив поставку вакцины для жителей левого берега Днестра.

Красносельский также выразил надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество по широкому спектру направлений.

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