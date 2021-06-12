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Греческий флаг на смотровой площадке Акрополя

Власти рассказали, пустят ли молдавских туристов в Грецию

© Sputnik / Владимир Родионов
Политика
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (67)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210612/35095535/kogda-moldavskikh-turistov-pustyat-v-gretsiyu-delegatsiya-midei-v-afinakh.html

В Афинах обсуждался не только доступ молдавских туристов в Грецию, но и возможные визиты греческих дипломатов в РМ.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Делегация Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы во главе с госсекретарем Дмитрием Соколаном находится с рабочим визитом в Афинах. 

Страны мира. Греция
© Sputnik / Алексей Даничев
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Как отметили во внешнеполитическом ведомстве в субботу, во время визита в Афины молдавская делегация провела разговор с министром туризма Греции Хари Теохарисом по вопросу разрешения поездок граждан Молдовы в эту страну, получив согласие греческой стороны на включение республики в ближайшее время в список стран, граждане которых могут как туристы путешествовать в Грецию.

"Дмитрий Соколан и глава греческого МИД Кириакос Лукакис провели межведомственные политические консультации", – добавили в МИДЕИ. 

В министерстве уточнили, что встреча "дала возможность подробно рассмотреть текущее состояние сотрудничества и перспективы развития двусторонних политических, экономических и социальных отношений, а также укрепить правовую базу".

"Подтверждена приверженность обеих сторон углублению политико-дипломатического диалога, в том числе путем организации в ближайшем будущем визитов в Республику Молдова главы греческой дипломатии Никоса Дендиаса и председателя греко-молдавской межпарламентской группы Константиноса Маравегиаса", – сообщается в коммюнике МИДЕИ. 

Также, по данным ведомства, визит предоставил возможность обменяться мнениями о региональных событиях.

Кроме того, представители молдавской делегации поздравили греческих партнеров с 200-летием революции 1821 года.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (67)

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