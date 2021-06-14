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Майя Санду

Майя Санду отправится с официальным визитом в Италию

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210614/35110794/maia-sandu-otpravitsya-s-oficialnym-vizitom-v-italiyu.html

Во время визита президент Молдовы проведет в Риме встречи с гражданами Молдовы, проживающими за рубежом.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду 18-20 июня совершит официальный визит в Италию, сообщает администрация главы государства.

Когда Майя Санду сможет отправиться с визитом в Москву
© Sputnik / Алексей Майшев
Эксперты: когда Майя Санду сможет отправиться с визитом в Москву

В Риме Санду встретится со своим итальянским коллегой Серджио Маттареллой. В повестке дня визита — двусторонние экономические связи, положение граждан Молдовы, которые работают и проживают в этой стране. Президенты двух стран обсудят соглашение между Молдовой и Италией о взаимном признании дипломов об образовании и документов, касающихся социального обеспечения.

Президент Молдовы также встретится с руководством итальянского парламента и мэром Рима.

Планируется, что во время пребывания в итальянской столице Санду проведет встречи с гражданами Молдовы, находящимися в Италии.

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Теги:
Майя Санду

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