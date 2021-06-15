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Василе Боля

Депутата Василе Болю исключили из конкурса на должность судьи КС

PSRM
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210615/35122030/deputat-vasile-bolea-isklyuchili-konkurs-sudi-ks.html

Депутат Василе Боля исключен из конкурса на должность судьи Конституционного суда. Решение принял Высший совет магистратуры во вторник.

КИШИНЕВ, 15 июня — Sputnik. В ходе заседания во вторник Высший совет магистратуры (ВСМ) постановил, что кандидат на должность судьи Конституционного суда Василе Боля не соответствует необходимым условиям для участия в конкурсе.

Теодор Кырнац.
© Sputnik / Rodion Proca
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Пока депутат никак не прокомментировал решение ВСМ. Таким образом, в конкурсе на должность судьи КС примут участие 15 человек. Это Александру Арсени, Олег Потырнике, Михай Корж, Ион Пэдурару, Анжела Истрате, Мария Струлеа, Теодор Кырнац, Георге Балан, Василе Стурза, Андрей Негру, Лилия Мэрджиняну, Раду Цуркану, Виктория Ифтоди, Прокопие Захария и Ион Крецу.

В марте Василе Боля, депутат от Партии социалистов, подал заявление на участие в отборе нового судьи Конституционного суда. Также еще 15 человек, работающих в сфере юстиции, выразили свое желание занять эту должность.

Напоминаем, что пост судьи Конституционного суда стал вакантным после смерти 27 января 2021 года судьи КС Эдуарда Абабея.

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Теги:
конкурс, Василе Боля, Конституционный суд

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