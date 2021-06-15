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Избирательный участок №36/7, Комрат, Дом культуры

ЦИК решил не открывать несколько избирательных участков в Приднестровье

© Sputnik / Maxim Topal
Политика
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Sputnik Молдова
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Решение принято по итогам обсуждений темы в Единой контрольной комиссии и преследует цель "не ставить под угрозу нормальное течение избирательного процесса".

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы сообщила, что пересмотрела свое решение об организации избирательных участков в Бендерах и некоторых населенных пунктах Каушанского района. 

Центральная избирательная комиссия
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Плюс два - ЦИК зарегистрировал новых кандидатов на досрочных выборах

"Решение принято по итогам обсуждений в Единой контрольной комиссии по данной теме и для того, чтобы не допустить действий, которые могут поставить под угрозу нормальное развитие избирательного процесса.

"Генеральная инспекция полиции обнаружила, что у правоохранительных органов есть трудности с обеспечением надлежащего функционирования избирательного процесса на участках в муниципалитете Бендеры и общине Коржова Дубоссарского района", - сообщает официальный интернет-ресурс молдавского ЦИКа.

Таким образом, на левом берегу Днестра будет организован 41 избирательный участок для голосования на грядущих досрочных парламентских выборах.

Согласно официальным данным Государственного реестра избирателей, в административно-территориальных единицах на левом берегу Днестра зарегистрировано более 258 тысяч граждан, имеющих право голосовать на выборах в Республика Молдова.

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Теги:
Приднестровье, выборы, ЦИК

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