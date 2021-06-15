ВСП отказала адвокатам Шора в переносе дела в другую инстанцию

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Высшая судебная палата (ВСП) отказала адвокатам находящегося в розыске депутата и экс-мэра Оргеева Илана Шора в переводе дела из Кагульской апелляционной палаты в другую апелляционную инстанцию. Решение ВСП окончательное и обжалованию не подлежит, оно опубликовано на сайте судебной инстанции.

Адвокаты главы партии "Шор" Илана Шора требовали перенести его дело на рассмотрение в другую судебную инстанцию. Требование они обосновывали в том числе тем, что нынешний судья докладчик Тудор Бердилэ был ранее руководителем одного из адвокатов Шора Николая Боженко.

ВСП сочла аргументы необоснованными.

Отметим, что в начале мая 2021 года в интернете была опубликована видеозапись, на которой судья-докладчик по делу Илана Шора, Тудор Бердилэ, встретился с Николаем Боженко, одним из адвокатов, защищающих интересы Илана Шора в суде, от которого получил черный пакет.

Позже Бердилэ рассказал журналистам, что в пакете, который передал ему адвокат Шора, были лишь шоколад и бутылка с алкоголем — подарок по случаю дня рождения.

О чем дело?

Уголовное дело по факту вывода огромной суммы из банковской системы Молдовы возбудили в 2015 году. Шор дал показания против бывшего премьер-министра Владимира Филата, которого в июне 2016 года суд приговорил к девяти годам лишения свободы.

Шора задержали 22 июня 2016 года в ходе расследования преступлений в банковском секторе. С 24 июня того же года он находился под предварительным арестом. А 5 августа 2016 года Апелляционная палата Кишинева постановила перевести Шора под домашний арест. Затем эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Дело было передано в суд 24 августа 2016 года.

Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года, а 21 июня 2017-го был оглашен приговор. Суд столичного сектора Буюканы приговорил Шора к семи годам и шести месяцам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа. Инстанция тогда же постановила освободить его из-под домашнего ареста и поместить под судебный контроль до вынесения окончательного приговора. В феврале 2018 года Высшая судебная палата передала это дело на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. Заседания неоднократно переносили.

В ходе парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля 2019-го, Шора избрали депутатом по одномандатному округу. В июне того же года он покинул страну. Спустя несколько месяцев его лишили депутатского иммунитета. По факту незаконного пересечения Шором границы Молдовы возбуждено уголовное дело, его объявили в международный розыск.

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