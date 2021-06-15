18:38 15 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.47
  • USD17.71
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.66
Поиск
Высшая судебная палата

ВСП отказала адвокатам Шора в переносе дела в другую инстанцию

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
27 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/0f/35128528.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210615/35128576/vsp-otkazala-advokatam-shora-v-perenose-dela-v-druguyu-instantsiyu.html

Дело Илана Шора по-прежнему будет рассматриваться в Апелляционной палате Кагула. Судьи Высшей судебной палаты отказали стороне защиты в переносе дела.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Высшая судебная палата (ВСП) отказала адвокатам находящегося в розыске депутата и экс-мэра Оргеева Илана Шора в переводе дела из Кагульской апелляционной палаты в другую апелляционную инстанцию. Решение ВСП окончательное и обжалованию не подлежит, оно опубликовано на сайте судебной инстанции.

Адвокаты главы партии "Шор" Илана Шора требовали перенести его дело на рассмотрение в другую судебную инстанцию. Требование они обосновывали в том числе тем, что нынешний судья докладчик Тудор Бердилэ был ранее руководителем одного из адвокатов Шора Николая Боженко.

Илан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Шокирующее заявление Шора о деле по "краже миллиарда"

ВСП сочла аргументы необоснованными.

Отметим, что в начале мая 2021 года в интернете была опубликована видеозапись, на которой судья-докладчик по делу Илана Шора, Тудор Бердилэ, встретился с Николаем Боженко, одним из адвокатов, защищающих интересы Илана Шора в суде, от которого получил черный пакет.

Позже Бердилэ рассказал журналистам, что в пакете, который передал ему адвокат Шора, были лишь шоколад и бутылка с алкоголем — подарок по случаю дня рождения.

О чем дело?

Уголовное дело по факту вывода огромной суммы из банковской системы Молдовы возбудили в 2015 году. Шор дал показания против бывшего премьер-министра Владимира Филата, которого в июне 2016 года суд приговорил к девяти годам лишения свободы.
Шора задержали 22 июня 2016 года в ходе расследования преступлений в банковском секторе. С 24 июня того же года он находился под предварительным арестом. А 5 августа 2016 года Апелляционная палата Кишинева постановила перевести Шора под домашний арест. Затем эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Дело было передано в суд 24 августа 2016 года.

Генеральная прокуратура
© Sputnik / Mihai Caraus
Открыто дело по факту вмешательства в правосудие по делам Плахотнюка и Шора

Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года, а 21 июня 2017-го был оглашен приговор. Суд столичного сектора Буюканы приговорил Шора к семи годам и шести месяцам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа. Инстанция тогда же постановила освободить его из-под домашнего ареста и поместить под судебный контроль до вынесения окончательного приговора. В феврале 2018 года Высшая судебная палата передала это дело на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. Заседания неоднократно переносили.
В ходе парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля 2019-го, Шора избрали депутатом по одномандатному округу. В июне того же года он покинул страну. Спустя несколько месяцев его лишили депутатского иммунитета. По факту незаконного пересечения Шором границы Молдовы возбуждено уголовное дело, его объявили в международный розыск.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Партии "Шор" и Pentru Moldova сообщили, когда должны пройти досрочные выборы
Суд поместил двоих депутатов от Партии "Шор" под судебный контроль
Теги:
Высшая судебная палата, Суд

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Локтевые приветствия и встречи: яркие фото с саммита G7
Кипит работа: корреспондент побывала на вилле Ла Гранж, где пройдет саммит Путина и Байдена
Видео: подготовка виллы Ла Гранж, где пройдет встреча Путина и Байдена
Чемпионат Европы по футболу
Чемпионат Европы по футболу - 2020: группы и календарь матчей

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться