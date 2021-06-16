Майя Санду потребовала "прекратить издеваться над мэрами"

По мнению главы государства, некоторые политические силы пытаются "убедить" местные власти позволить им использовать административный ресурс в ходе предвыборной кампании.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заявила о том, что получает все больше сигналов об усилении давления на мэров и местных лидеров со стороны политических партий и различных контролирующих органов.

По словам главы государства, подобная информация регулярно поступает к ней из районов Молдовы от мэров и членов Конгресса публичных властей. По словам Санду, давление выражается немотивированными проверками, внезапными визитами, выемкой бухгалтерских документов, блокировкой счетов без уважительной причины.

"Их цель – "убедить" несговорчивых мэров разрешить использование административного ресурса в пользу той или иной политической партии. Необходимо прекратить издеваться над мэрами. Предвыборная кампания не должна влиять на работу местных властей. Граждане имеют право сделать свой выбор без административного вмешательства", – заявила Санду.

Кроме того, президент заверила представителей местных властей республики, что в ее лице у них "есть союзник и поддержка", и предложила сообщать ей лично обо всех злоупотреблениях.

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