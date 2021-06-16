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Фадей Нагачевский

Нагачевский жестко раскритиковал решение КС об отзыве мандатов членов ВСМ

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210616/35142349/nagachevskiy-zhestko-raskritikoval-reshenie-KS-ob-otzyve-mandatov-chlenov-VSM.html

Фадей Нагачевский заявил, что Конституционный суд принял еще одно провокационное решение, которое в перспективе может создать немало проблем в деятельности государственных институтов.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Исполняющий обязанности главы Минюста Фадей Нагачевский написал в Facebook пост о возможных негативных последствиях решения Конституционного суда об отмене изменений в закон о Высшем совете магистратуры (ВСМ) и постановления парламента о назначении четырех членов ВСМ.

По его словам, причиной отмены стал тот факт, что законопроект был принят в первом чтении парламентом до публикации постановления правительства в Официальном мониторе.

Здание Конституционного суда Молдавии
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Конституционный суд отменил назначение четырех членов ВСМ

"Я не буду обсуждать правильность решения КС, которое вызывает множество вопросов… Сошлюсь лишь на то, что законодательная система Республики Молдова может вступить в чрезвычайно опасную фазу правовой неопределенности, потому как, по предварительной информации, несколько законов, утвержденных на протяжении многих лет, были приняты по формуле, признанной КС неконституционной", - пишет Нагачевский.

Из-за этого, как утверждает юрист, несколько законов могут быть подвергнуты сомнению из-за логики КС, и, как следствие, для многих людей будет существовать риск увольнения, а некоторые области регулирования могут быть подвержены правовой неопределенности.

В то же время чиновник отмечает, что перезагрузка ВСМ, безусловно, необходима, но юридические пути достижения этой цели должны быть хорошо проанализированы, чтобы не допустить некоторых крайне неприятных побочных эффектов для страны и ее граждан.

Василе Боля
© Screenshot / Партия Социалистов Республики Молдова
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Напомним, Конституционный суд признал неконституционными изменения в закон о Высшем совете магистратуры (ВСМ) об увеличении состава ВСМ с 12 до 15 человек и отменил решение о назначении четырех членов ВСМ. Оно было оглашено председателем суда 10 июня.

Назначение членов ВСМ - Елены Белей, Каролины Чугуряну-Михайлуцэ, Валентины Коптилец и Иона Крецу - в марте 2020 года было признано противоречащим Конституции.

Изменения состава Высшего совета магистратуры в декабре 2019 года обжаловали в Конституционном суде два депутата партии "Действие и солидарность" - Серджиу Литвиненко и Вероника Рошка.

Авторы обращения в КС заявили, что увеличение количества членов ВСМ с 12 до 15 создает возможность установления политического контроля над органом самоуправления судебной системой — ВСМ — из-за того, что большинство членов ведомства (восемь из 15) назначаются при участии политических органов. Также депутаты потребовали признать неконституционным решение о назначении четырех членов ВСМ.

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Теги:
министр, конституционный суд

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