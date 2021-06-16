Нагачевский жестко раскритиковал решение КС об отзыве мандатов членов ВСМ

Фадей Нагачевский заявил, что Конституционный суд принял еще одно провокационное решение, которое в перспективе может создать немало проблем в деятельности государственных институтов.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Исполняющий обязанности главы Минюста Фадей Нагачевский написал в Facebook пост о возможных негативных последствиях решения Конституционного суда об отмене изменений в закон о Высшем совете магистратуры (ВСМ) и постановления парламента о назначении четырех членов ВСМ.

По его словам, причиной отмены стал тот факт, что законопроект был принят в первом чтении парламентом до публикации постановления правительства в Официальном мониторе.

"Я не буду обсуждать правильность решения КС, которое вызывает множество вопросов… Сошлюсь лишь на то, что законодательная система Республики Молдова может вступить в чрезвычайно опасную фазу правовой неопределенности, потому как, по предварительной информации, несколько законов, утвержденных на протяжении многих лет, были приняты по формуле, признанной КС неконституционной", - пишет Нагачевский.

Из-за этого, как утверждает юрист, несколько законов могут быть подвергнуты сомнению из-за логики КС, и, как следствие, для многих людей будет существовать риск увольнения, а некоторые области регулирования могут быть подвержены правовой неопределенности.

В то же время чиновник отмечает, что перезагрузка ВСМ, безусловно, необходима, но юридические пути достижения этой цели должны быть хорошо проанализированы, чтобы не допустить некоторых крайне неприятных побочных эффектов для страны и ее граждан.

Напомним, Конституционный суд признал неконституционными изменения в закон о Высшем совете магистратуры (ВСМ) об увеличении состава ВСМ с 12 до 15 человек и отменил решение о назначении четырех членов ВСМ. Оно было оглашено председателем суда 10 июня.

Назначение членов ВСМ - Елены Белей, Каролины Чугуряну-Михайлуцэ, Валентины Коптилец и Иона Крецу - в марте 2020 года было признано противоречащим Конституции.

Изменения состава Высшего совета магистратуры в декабре 2019 года обжаловали в Конституционном суде два депутата партии "Действие и солидарность" - Серджиу Литвиненко и Вероника Рошка.

Авторы обращения в КС заявили, что увеличение количества членов ВСМ с 12 до 15 создает возможность установления политического контроля над органом самоуправления судебной системой — ВСМ — из-за того, что большинство членов ведомства (восемь из 15) назначаются при участии политических органов. Также депутаты потребовали признать неконституционным решение о назначении четырех членов ВСМ.

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