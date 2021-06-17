Артем Туров: заявление Госдумы – четкий сигнал властям Молдовы

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Член думского комитета по делам СНГ Артем Туров в интервью Sputnik Молдова заявил, что "Россия не останется безучастной" к нынешним шагам Киева и Кишинева.

© Sputnik / Игорь Зарембо Артем Туров

"Действия в отношении Приднестровья, предпринимаемые сейчас Кишиневом при, подчеркиваю, активном участии Киева, я вижу как попытку решить свои политические вопросы за счет давления на левый берег Днестра", – сказал Туров.

Он особо отметил, что на протяжении миротворческой миссии в Приднестровье, длящейся почти три десятка лет, не прозвучало ни одного выстрела. Новое же напряжение в регионе не сулит ничего хорошего.

"Это уникальная миротворческая миссия, единственная в мире, оказавшаяся эффективной на 100% и позволившая обоим берегам Днестра развиваться экономически и политически", – считает депутат.

Тем более безответственными, по мнению Турова, выглядят попытки властей Молдовы и Украины ввести в регион элемент напряжения. Особенно если вспомнить, что обе страны также являются членами смешанной миротворческой миссии на Днестре и, соответственно, взяли на себя определенные обязательства. Сегодня, по крайней мере, Украина от выполнения этих обязательств самоустранилась, отметил депутат.

В действиях политиков Молдовы Туров не исключил присутствия неких "сиюминутных политических задач в условиях избирательной кампании".

"Я считаю,искусственное обострение ситуации с приднестровским урегулированием безответственным в первую очередь по отношению с своим гражданам. Жители Молдовы ждут от политического класса страны искренней заинтересованности в окончательном урегулировании конфликта, последовательности в ведении диалога с левым берегом Днестра, а не опасных маневров в угоду текущей политической конъюнктуре", – убежден Туров.

Весьма вероятно, с его точки зрения, и наличие определенного давления на власти Молдовы и Украины со стороны коллективного Запада, ищущего в сложившейся ситуации собственные геополитические выгоды.

Разумеется, утверждает Туров, не останется безучастной и Россия.

"Заявление Государственной думы, принятое единогласно, – это четкий сигнал. Сигнал властям Молдовы, сигнал украинской стороне. На территории Приднестровья в большом количестве проживают наши соотечественники, наши сограждане. Конечно, ситуация будет находиться под постоянным контролем законодательного органа России, в том числе депутатов, избранных от Приднестровья, представляющих интересы жителей этого региона", – заявил Туров.

Напомним, Государственная дума России единогласно приняла проект заявления, осуждающего планы и действия властей Молдовы и Украины в отношении Приднестровья и призывающего Кишинев и Киев к соблюдению ранее достигнутых договоренностей. Документ был внесен депутатами фракции "Единая Россия".

"Государственная дума считает неприемлемыми любые деструктивные и безответственные заявления и действия властей Республики Молдова и Украины, направленные на подрыв действующего формата миротворческой операции, осуждает применение против Приднестровья блокадно-ограничительных мер и заявляет о необходимости скорейшего разблокирования переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта на всех уровнях", – указано в документе.

Заявление Госдумы стало реакцией на планы Кишинева и Киева с 1 сентября закрыть границу для зарегистрированных в Приднестровье автомобилей, а также с 11 июля взять под свой контроль товарные потоки, проходящие через крупнейший контрольно-пропускной пункт Приднестровья "Кучурган". В заявлении нижней палаты также содержится призыв к правительству России оказать помощь Приднестровью и проживающим там российским гражданам.

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