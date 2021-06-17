Депутат PAS – о решении Апелляционной палаты: нужно 190 избирательных участков

В PAS довольны решением Апелляционной палаты, но теперь представители партии требуют от ЦИК открытия большего количества участков для голосования диаспоры.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Депутат партии "Действие и солидарность" (PAS) Серджиу Литвиненко приветствовал решение Апелляционной палаты Кишинева обязать Центральную избирательную комиссию (ЦИК) увеличить количество избирательных участков за рубежом.

"Апелляционная палата Кишинева признала частично незаконным решение ЦИК открыть 146 избирательных участков за границей для диаспоры. ЦИК должен теперь принять решение открыть как минимум 190 участков, как ранее предложило Министерство иностранных дел и европейской интеграции", – написал Литвиненко на своей странице в Facebook.

По мнению депутата, "это победа граждан Молдовы и внутри страны, и в особенности тех, кто за ее пределами, диаспоры".

"Ожидаем от ЦИК, что он наконец войдет в рамки легальности", – заявил Литвиненко.

Ранее в четверг Апелляционная палата Кишинева обязала ЦИК увеличить число избирательных участков за рубежом.

Судьи частично аннулировали решения ЦИК от 5 июня (об открытии 139 участков) и изменение этого решения от 8 июня (увеличение количества участков до 146).

Иски в суд подали блок "Ренато Усатый", "Платформа DA", PAS, Democrația Acasă и "Альянс за объединение румын" (AUR).

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