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Центральная избирательная комиссия

ЦИК зарегистрировал новых кандидатов на досрочных выборах

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210617/35155174/tsik-vibori-kandidatiregistratia-dosrocnie-moldova.html

В целом на сегодняшний день регистрацию в ЦИКе прошел 21 предвыборный конкурент, заявки еще трех находятся на стадии рассмотрения.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще две партии, подавшие заявки для участия в досрочных парламентских выборах, назначенных на 11 июля.

Избирательный участок №36/7, Комрат, Дом культуры
© Sputnik / Maxim Topal
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Согласно решению комиссии в выборах смогут принять участие "Партия перемен" под руководством Штефана Глигора (53 кандидата) и "Партия трудящихся", которую возглавляет Сергей Тома (65 кандидатов).

В ведомстве отмечают, что на сегодняшний день ЦИК зарегистрировал 21 конкурента на выборах 11 июля 2021 года, а еще три находятся в стадии рассмотрения.

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Теги:
ЦИК, Молдова, Парламент, выборы

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