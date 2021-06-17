ЦИК зарегистрировал новых кандидатов на досрочных выборах

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще две партии, подавшие заявки для участия в досрочных парламентских выборах, назначенных на 11 июля.
Согласно решению комиссии в выборах смогут принять участие "Партия перемен" под руководством Штефана Глигора (53 кандидата) и "Партия трудящихся", которую возглавляет Сергей Тома (65 кандидатов).
В ведомстве отмечают, что на сегодняшний день ЦИК зарегистрировал 21 конкурента на выборах 11 июля 2021 года, а еще три находятся в стадии рассмотрения.
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