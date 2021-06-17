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Выборы

В семи населенных пунктах Молдовы осенью пройдут выборы мэров

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210617/35155320/-naselennie-punkti-moldova-oseni-vybory-mer-primar.html

В семи населенных пунктах 21 ноября жители будут выбирать новых мэров. Такое решение 17 июня принял ЦИК.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании в четверг приняла решение о проведении 21 ноября новых выборов мэров в семи населенных пунктах. 

Избирательный участок №36/7, Комрат, Дом культуры
© Sputnik / Maxim Topal
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Они пройдут в коммуне Украинка Каушанского района, коммуне Хыртоп Чимишлийского района, городе Купчинь Единецкого района, коммуне Искэлэу Фалештского района, коммуне Пырлица Фалештского района, коммуне Каменка Глодянского района и в коммуне Негурений Векь Унгенского района.

В коммуне Хыртоп Чимишлийского района вакансия возникла в связи с отставкой мэра, а в остальных шести населенных пунктах - в результате смерти местных выборных должностных лиц.

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