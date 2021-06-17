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Аурелиу Чокой

Врио премьера Чокой отправляется в Турцию: с кем он встретится в Анталии

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210617/35156353/vrio-premera-ciocoi-otpravlyaetsya-v-turkey-s-kem-on-vstretitsya-v-antalii.html

Аурелиу Чокой посетит с рабочим визитом Турцию и примит участие в саммите глав государств и правительств стран, участвующих в процессе сотрудничества в Юго-Восточной Европе.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. И.о. премьер-министра Аурелиу Чокой находится в Турции 17-20 июня. Главы государств и правительств 13 стран встретятся в Анталии, чтобы определить новые методы совместной работы в Юго-Восточной Европе.

Основные темы, которые будут рассмотрены на саммите, посвященном 25-летнему юбилею, сосредоточены на поддержке демократии, улучшении экономических отношений и восстановлении после пандемии.

Аурелиу Чокой
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Врио премьера Чокой встретился с международными наблюдателями за выборами

В ходе визита Чокой проведет двусторонние встречи с министрами иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, а также Украины Дмитро Кулебой. Кроме того ожидается встреча с коллегами из Черногории Джордже Радуловичем и Киргизии Русланом Казакбаевым.

Официальные лица обсудят пути активизации двустороннего политического и дипломатического диалога. В то же время молдавский чиновник встретится с заместителем генерального секретаря ООН Мирославом Енча.

В повестке дня делегации Молдовы будут обсуждаться аспекты региональной ситуации, а также согласованные меры по преодолению глобального кризиса в области здравоохранения.

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Теги:
Молдова, Турция

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