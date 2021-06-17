Санду рассказала, когда может совершить визит в Россию

Молдавский президент готова к визиту в Россию, но пока не было серьезных разговоров о такой поездке. В то же время Санду считает, что визит возможен только после досрочных выборов.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что открыта для визита в Россию и хотела бы обсудить несколько серьезных тем.

Также Санду рассказала, что за время президентства получила множество приглашений от разных государств и уже успела совершить несколько визитов. По словам Санду, некоторые пришлось отложить из-за эпидемиологической ситуации.

"В случае с Россией, пока не дошло до приглашения или конкретных дискуссий о визите. Но как я всегда говорила, я открыта для такого визита, поскольку есть серьезные темы, которые хотела бы обсудить. А именно вопросы, которые касаются граждан Молдовы и тех, кто работает в России, а также производителей, кто хотел бы экспортировать в РФ", - отметила Санду в эфире одного из телеканалов.

Президент добавила, что открыта для дискуссий и встреч со всеми международными партнерами, которые могли бы принести пользу гражданам Молдовы.

Отвечая на вопрос ждет ли она приглашения от президента России Владимира Путина, Санду отметила, что "будут дискуссии и она надеется, что они станут серьезнее после досрочных выборов".

Как уточнила Санду, сейчас внимание направлено только на выборы.

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