Эксперт: проблемы жителей Приднестровья - "мертвая" тема для политиков

Юрист Ион Дрон полагает, что тема реинтеграции в Молдове очень важна, но некоторые политики ее намерено избегают, особенно в избирательную кампанию.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Территориальная целостность Молдовы - это проблема, которая мешает реализации важных процессов, о которых говорят некоторые политики. Однако в ходе избирательной кампании конкуренты не акцентировали внимание на решении этой проблемы. Такое мнение высказал адвокат Ион Дрон в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По мнению Дрона, тема Приднестровья является деликатной и требует комплексного подхода, политики часто избегают обсуждения этого вопроса.

Он также добавил, что даже если представители правых партий будут "ратовать за присоединение к блоку НАТО или Евросоюзу, они прекрасно понимают, что это будет невозможно, пока такая ситуация существует внутри страны".

"Территориальная интеграция Молдовы - это проблема, без которой мы не можем получить доступ к блоку НАТО или Европейскому союзу. Здесь прямо указано, что страны в таких ситуациях не могут быть приняты", - отметил Ион Дрон.

Более того, юрист считает, что некоторые политики избегают этой темы, а многие политические деятели уже не считают гражданами Молдовы тех, кто проживает на левом берегу Днестра.

"Есть мнение, что эта территория их больше не интересует, и здесь уже есть разграничение. Мы в Кишиневе признаем, что жители Приднестровья находились в ограниченной информационной среде. Но почему те, кто утверждал, что может принять любое чужое мнение из соображения демократии, теперь вот так поступают?", - посетовал собеседник Sputnik.

Дрон добавил, что послания и намерения политиков должны объединять всех граждан, а не разделять общество. Он заключил, что у тех, кто выходит на политическую сцену, есть эта обязанность.

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