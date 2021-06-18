ЦИК опубликовал полный список кандидатов на парламентских выборах

В целом для участия в парламентских выборах 11 июля регистрацию в ЦИКе прошли 23 предвыборных конкурента.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще одну партию и одного независимого кандидата, подавших заявки для участия в досрочных парламентских выборах, назначенных на 11 июля.

Согласно решению комиссии в выборах смогут принять участие партия "Новый исторический выбор" (NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ) под руководством Светланы Кесарь. За решение проголосовали семь членов ЦИК, один проголосовал против, один воздержался. Также ЦИК зарегистрировал в качестве независимого кандидата на парламентских выборах Вячеслава Валько.

На том же заседании ЦИК отказал в регистрации в качестве независимого кандидата на парламентских выборах Иону Стегареску из-за недостаточного количества подписей, поданных в поддержку регистрации.

Таким образом, ЦИК представил окончательный список конкурентов на выборах, участвующих в досрочных парламентских выборах 11 июля 2021 года:

1. Политическая партия "Европу строим дома" (PACE);

2. Политическая партия "Партия коллективного действия — Гражданский конгресс";

3. Избирательный блок "Ренато Усатый";

4. Политическая партия "Шор";

5. Политическая партия "Партия действия и солидарности";

6. Избирательный блок коммунистов и социалистов;

7. Движение профессионалов Speranţa — Надежда;

8. Демократическая партия Молдовы;

9. Политическая партия "Платформа достоинство и правда";

10. Политическая партия "Партия национального единства";

11. Политическая партия "Демократия дома";

12. Политическая партия НАШИ;

13. Политическая партия "Партия развития и консолидации Молдовы";

14. Политическая партия "Альянс за объединение румын" (AUR);

15. Политическая партия "Экологическая партия зеленых";

16. Политическая партия "Партия закона и справедливости";

17. Политическая партия "Сила народа";

18. Партия регионов Молдовы;

19. Партия "Патриоты Молдовы";

20. Политическая партия "Партия Перемен";

21. Политическая партия "Новый исторический выбор";

22. Политическая партия "Партия трудящихся";

23. Вячеслав Валько (независимый кандидат).

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