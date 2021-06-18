ЦИК опубликовал полный список кандидатов на парламентских выборах

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще одну партию и одного независимого кандидата, подавших заявки для участия в досрочных парламентских выборах, назначенных на 11 июля.
Согласно решению комиссии в выборах смогут принять участие партия "Новый исторический выбор" (NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ) под руководством Светланы Кесарь. За решение проголосовали семь членов ЦИК, один проголосовал против, один воздержался. Также ЦИК зарегистрировал в качестве независимого кандидата на парламентских выборах Вячеслава Валько.
На том же заседании ЦИК отказал в регистрации в качестве независимого кандидата на парламентских выборах Иону Стегареску из-за недостаточного количества подписей, поданных в поддержку регистрации.
Таким образом, ЦИК представил окончательный список конкурентов на выборах, участвующих в досрочных парламентских выборах 11 июля 2021 года:
1. Политическая партия "Европу строим дома" (PACE);
2. Политическая партия "Партия коллективного действия — Гражданский конгресс";
3. Избирательный блок "Ренато Усатый";
4. Политическая партия "Шор";
5. Политическая партия "Партия действия и солидарности";
6. Избирательный блок коммунистов и социалистов;
7. Движение профессионалов Speranţa — Надежда;
8. Демократическая партия Молдовы;
9. Политическая партия "Платформа достоинство и правда";
10. Политическая партия "Партия национального единства";
11. Политическая партия "Демократия дома";
12. Политическая партия НАШИ;
13. Политическая партия "Партия развития и консолидации Молдовы";
14. Политическая партия "Альянс за объединение румын" (AUR);
15. Политическая партия "Экологическая партия зеленых";
16. Политическая партия "Партия закона и справедливости";
17. Политическая партия "Сила народа";
18. Партия регионов Молдовы;
19. Партия "Патриоты Молдовы";
20. Политическая партия "Партия Перемен";
21. Политическая партия "Новый исторический выбор";
22. Политическая партия "Партия трудящихся";
23. Вячеслав Валько (независимый кандидат).
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