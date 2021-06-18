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Майя Санду в Италии

Санду встретилась с президентом Италии и председателем Сената

© Photo : Facebook / Maia Sandu
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210618/35172490/sandu-vstretilas-s-prezidentom-Italii-i-predsedatelem-senata-.html

Президент Республики Молдова Майя Санду, которая находится в эти дни с официальным визитом в Риме, встретилась сегодня с первыми лицами Итальянской Республики.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду в ходе своего визита в Италию провела встречи с президентом Итальянской Республики Серджио Маттареллой и президентом итальянского Сената Марией Элизабеттой Альберти-Казеллати. Об этом глава государства сообщила в своем Facebook.

"Визит в Рим начался с очень продуктивной беседы с президентом Итальянской Республики господином Серджио Маттарелла. Я рассказала о нынешнем состоянии двустороннего сотрудничества, о дружбе, связывающей наши страны, и выразила решимость и дальше развивать крепкие партнерские отношения с Италией", - говорится в сообщении Майи Санду в соцсетях.

По словам Санду, стороны обменялись мнениями о политической ситуации в Республике Молдова в период текущих выборов, поговорили об упрощении условий поездок граждан Молдовы в Италию, в том числе на основании прививочного сертификата, признанного государствами-членами ЕС и о проблемах, с которыми сталкивается молдавская диаспора.

Позже глава государства встретилась с Марией Элизабеттой Альберти Казеллати, президентом итальянского Сената.

"Мы подчеркнули важность молдавской диаспоры в Италии для двусторонних отношений между нашими странами. Поскольку здесь проживает самая большая община молдаван в Европейском союзе, в том числе много молодых людей, мы подчеркнули значимость разработки программ, побуждающих как можно больше наших сограждан вернуться домой в Республику Молдова", — написала Санду по итогам встречи.

Президент Республики Молдова Майя Санду 18-20 июня совершает официальный визит в Италию, сообщает администрация главы государства.

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Теги:
Майя Санду, Молдова, Италия

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