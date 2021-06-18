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Высшая судебная палата

ЦИК обжаловал в ВСП решение о числе избирательных участков за рубежом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210618/35173013/tsik-obzhaloval-v-vsp-reshenie-o-chisle-izbiratelnykh-uchastkakh-za-rubezhom.html

Центральная избирательная комиссия обжаловала в Высшей судебной палате решение Апелляционной палаты Кишинева об открытии 190 избирательных участков для диаспоры.

КИШИНЕВ, 18 марта - Sputnik. Центральная избирательная комиссия обжаловала в Высшей судебной палате решение Апелляционной палаты Кишинева, которая потребовала от Центризбиркома пересмотреть свое решение о количестве избирательных участков, открытых за рубежом. Судьи частично удовлетворили жалобы нескольких партий, требовавших организовать не менее 190 избирательных участков для диаспоры.

Информацию для Sputnik Moldova подтвердила глава пресс-службы ЦИК Родика Сырбу, которая заявила, что по сути, решением Апелпалаты Кишинева ЦИК не была обязана открывать больше избирательных участков, как это было интерпретировано.

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8 июня ЦИК приняла решение об увеличении количества избирательных участков за рубежом со 139 до 146. Впоследствии президент Республики Молдова Майя Санду назвала решение ЦИК формальным и неполным. 17 июня судьи Апелляционной палаты Кишинева частично удовлетворили жалобы, поданные несколькими партиями, с требованием открыть не менее 190 избирательных участков.

Однако, согласно Избирательному кодексу, избирательные участки за пределами страны могут быть открыты в течение не менее 35 дней до дня выборов, и в настоящее время крайний срок превышен, соответственно, ЦИК находится в затруднительном положении и существует риск того, что за границей не будут открыты дополнительные участки для июльских досрочных выборов.

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Теги:
Майя Санду, ЦИК, Парламент, Молдова, выборы

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