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Выборы в Молдове

Спор о числе участков за рубежом продолжится в Высшей судебной палате

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (286)
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Sputnik Молдова
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Центризбирком отстаивает свое решение об открытии за границей 146 участков для граждан Молдовы, находящихся за пределами страны.

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Высшая судебная палата Молдовы приняла к рассмотрению апелляцию Центризбиркома, который обжаловал постановление Апелляционной палаты о числе избирательных участков за рубежом на досрочных парламентских выборах.

ЦИК. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
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Апелляция ЦИК будет рассмотрена 22 июня. 

Ранее, 17 июня, Апелляционная палата своим вердиктом обязала ЦИК пересмотреть решение об открытии за рубежом 146 участков для граждан Молдовы, находящихся за границей. Судьи частично удовлетворили жалобы нескольких партий, требовавших организовать не менее 190 избирательных участков для диаспоры.

Восьмого июня ЦИК приняла решение об увеличении количества избирательных участков за рубежом со 139 до 146. Впоследствии президент Республики Молдова Майя Санду назвала это решение формальным и неполным.

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Тема:
Парламентские выборы (286)

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Теги:
избирательные участки за рубежом, ЦИК, Высшая судебная палата

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