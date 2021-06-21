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Заседание парламента, фракция ДПМ, архивное фото

Демпартию покинули еще несколько примаров и районный советник

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210621/35188422/dempartiyu-pokinuli-eshe-neskolko-primarov-i-rajonnyj-sovetnik.html

Вышедшие из ДПМ заявили, что во всех бедах, которые преследуют политформирование, виноват лично ее председатель и "узкий круг лиц".

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Продолжается бегство из Демпартии — из районной организации Рышкан вышли примары коммун Пыржота, Почумбэуць, Шумна, Алуниш, а также районный советник.

Дмитрий Дьяков
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Они распространили в понедельник декларацию, в которой обвинили Павла Филипа и все партийное руководство в обмане, так как надеялись, что партия "станет сильной". Примары недовольны тем, что решения в ней "принимаются узкой группой лиц в личных интересах", и заявили, что во всех неудачах ДПМ виноват лично Павел Филип.

В мае партийную фракцию в муниципальном совете Кишинева покинул советник Вячеслав Неделя. А в январе 8 примаров и один районный советник территориальной организации Демократической партии Молдовы в Сорокском районе объявили о выходе из состава политформирования.

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Теги:
примары, декларация, ДПМ

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