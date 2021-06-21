Санду после встречи с Дудой: ценим последовательную поддержку Польши

Молдавский президент Майя Санду находится с официальным визитом в Варшаве. Она надеется на продолжение развития отношений между двумя странами и выразила благодарность польским коллегам за поддержку стремления Молдовы к евроинтеграции.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Молдова выбрала путь европейской модернизации, и досрочные выборы 11 июля подтвердят этот путь, заявила в понедельник в Варшаве президент Молдовы Майя Санду после встречи со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

"У Молдовы комплексная повестка дня с Европейским союзом, основанная на положениях соглашения об ассоциации. Ценим последовательную поддержку Польши европейских устремлений нашей страны и поддержку по включению Молдовы в европейские программы помощи", – отметила Санду.

Она также упомянула о плане восстановления молдавской экономики, согласно которому Еврокомиссия предоставит республике 600 миллионов евро, что поддержит малых и средних производителей и создаст рабочие места.

Санду добавила, что Польша является одним из государств - основателей "Восточного партнерства", платформы, в которой Молдова успешно участвует более десяти лет.

"Рассчитываем на поддержку Варшавы для укрепления сотрудничества в рамках этого партнерства, а также для обеспечения более тесных отношений между Брюсселем и странами программы, особенно такими, как Молдова, Грузия и Украина", – подчеркнула молдавский президент.

По словам Санду, в то же время республика готова подключиться к другим масштабным региональным проектам, а именно к "Инициативе трех морей" – региональной платформе, направленной ​​на укрепление инфраструктурных связей и экономического потенциала стран между Балтийским, Черным и Адриатическим морями.

Санду считает, что участие Молдовы в этой инициативе позволит "быстрее подключиться к европейским инфраструктурным сетям и может стать дополнительным фактором стабильности на границах Европейского союза".

Говоря о сотрудничестве между Молдовой и Польшей, Санду подчеркнула, что хотела бы, чтобы отношения между странами продолжали развиваться в общих интересах и на благо граждан.

Напомним, Майя Санду находится с официальным визитом в Польше по приглашению своего коллеги Анджея Дуды. В повестке визита предусмотрены пленарные заседания делегаций двух государств. Также в понедельник Санду встретится с маршалом Польского сейма Эльжбетой Витек и маршалом Польского сената Томашем Гродски.

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