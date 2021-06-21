19:08 21 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.33
  • USD17.90
  • RUB0.25
  • RON4.33
  • UAH0.66
Поиск
Голосование. Архивное фото

ЦИК обнародовал число граждан в Госреестре избирателей

© REUTERS / Sergei Karpukhin
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламентские выборы (287)
5910
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/15/35193623.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210621/35193700/cec-obnarodoval-chislo-izbirateley.html

Центральная избирательная комиссия отмечает, что списки распечатаны и отправлены в избирательные бюро на участках.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) закончила процедуру обновления списков и установила, что в Государственном реестре избирателей значится 3 282 837 граждан, имеющих право голоса. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Центральная избирательная комиссия
© Sputnik / Mihai Caraus
Всех участников выборов приглашают в ЦИК — ознакомиться с бюллетенем

От общего числа избирателей:

  • 2 786 446 человек отнесены к административно-территориальным единицам уровня II внутри страны;
  • 237 700 – не имеют регистрации по месту жительства, в том числе граждане, эмигрировавшие за границу;
  • 258 691 – граждане с правом голоса, зарегистрированные в Приднестровье.

Центральная избирательная комиссия объявляет, что списки избирателей распечатаны и отправлены в органы местного публичного управления и избирательные бюро на участках.

ЦИК предлагает избирателям проверить правильность внесения данных из списков как на избирательном участке, соответствующему месту жительства, так и на официальном сайте комиссии, нажав кнопку "Проверь себя в Государственном реестре избирателей", или непосредственно на сайте liste.cec.md, выбрав регион, населенный пункт и избирательный участок.

В ЦИК обращают внимание на то, что запрос на внесение изменений в списки избирателей может быть запрошен не позднее чем за день до дня голосования, то есть до 10 июля включительно.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Парламентские выборы (287)

По теме

В ЦИК напомнили о крайнем сроке для внесения поправок в списки кандидатов
Всех участников выборов приглашают в ЦИК — ознакомиться с бюллетенем

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: водная катастрофа – последствия сильных ливней в Крыму
США: Посол России Антонов вернулся в Вашингтон
Видео: вновь "перезагрузка" – посол России в США вернулся в Вашингтон
Какие зарплаты получают в Молдове и в соседних странах
Официальный рейтинг: зарплаты в Молдове и соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться