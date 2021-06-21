ЦИК обнародовал число граждан в Госреестре избирателей

Центральная избирательная комиссия отмечает, что списки распечатаны и отправлены в избирательные бюро на участках.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) закончила процедуру обновления списков и установила, что в Государственном реестре избирателей значится 3 282 837 граждан, имеющих право голоса. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

От общего числа избирателей:

2 786 446 человек отнесены к административно-территориальным единицам уровня II внутри страны;

237 700 – не имеют регистрации по месту жительства, в том числе граждане, эмигрировавшие за границу;

258 691 – граждане с правом голоса, зарегистрированные в Приднестровье.

Центральная избирательная комиссия объявляет, что списки избирателей распечатаны и отправлены в органы местного публичного управления и избирательные бюро на участках.

ЦИК предлагает избирателям проверить правильность внесения данных из списков как на избирательном участке, соответствующему месту жительства, так и на официальном сайте комиссии, нажав кнопку "Проверь себя в Государственном реестре избирателей", или непосредственно на сайте liste.cec.md, выбрав регион, населенный пункт и избирательный участок.

В ЦИК обращают внимание на то, что запрос на внесение изменений в списки избирателей может быть запрошен не позднее чем за день до дня голосования, то есть до 10 июля включительно.

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