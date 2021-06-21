Рейтинг расходов участников парламентских выборов

Кто из участников парламентских выборов инвестировал в свою кампанию больше денег, а кто не потратил вовсе? Какие статьи расходов в приоритете у кандидатов?

Половина избирательной кампании позади, до дня голосования осталось около трех недель. Самое время выяснить, кто из конкурентов на парламентских выборах сколько потратил на свое продвижение. В общей сложности партии и блоки уже израсходовали на кампанию 16,8 миллиона леев. Sputnik Молдова составил рейтинг политических партий и избирательных блоков, исходя их из сумм, израсходованных ими на ведение предвыборной кампании.

Блок "Ренато Усатый"

Избирательный блок из партий "Наша партия" и "Партия", который носит имя мэра Бельц Ренато Усатого, является безусловным лидером по затратам на ведение кампании. С начала кампании блок получил 7,4 миллиона леев. Из них конкурент перевел в избирательный счет 2,7 миллиона леев собственных средств и получил в качестве пожертвований от юридических и физических лиц 4,7 миллиона леев. Всего с начала кампании было потрачено 7,2 миллиона.

Из потраченных средств 5,1 миллиона ушло на предвыборную рекламу, 750 тысяч потрачено на печать предвыборной агитпродукции, столько же ушло на проведение встреч с избирателями, еще 590 тысяч потрачено на транспортные расходы конкурента.

Партия "Действие и солидарность" (PAS)

Партия, в прошлом возглавляемая президентом Майей Санду, за время кампании получила на избирательный счет 3,2 миллиона леев, из которых собственные средства составляют только 420 тысяч. Остальное пожертвования граждан.

К 18 июня партия потратила 2,9 миллиона. Из них 221 тысяча потрачена на предвыборные мероприятия, 680 на рекламу, 1,7 миллиона на изготовление агитпродукции. Еще четверть миллиона в PAS потратили на транспорт.

Блок коммунистов и социалистов

Блок партий Владимира Воронина и Игоря Додона примечателен тем, что не получил за время кампании ни одного лея пожертвований. Два миллиона леев потраченных на предвыборные нужды были переведены в избирательный фонд с собственных счетов кандидатов. Причем переводы осуществляла только Партия социалистов.

Основные статьи расходов: предвыборная реклама — 1,2 миллиона леев и печатная продукция — 741 тысяча леев.

Партия "Шор"

На четвертом месте по расходам на ведение агитации находится партия находящегося в розыске депутата и экс-мэра Оргеева Илана Шора. Она получила за четыре недели 1,3 миллиона леев. Из них почти 680 тысяч собственные средства партии, еще 462 тысячи пожертвовали физлица, 200 тысяч компании. Расходы у партии те же, что у конкурентов: предвыборная реклама — полмиллиона леев и печатная продукция — 433 тысячи леев.

Демократическая партия

В прошлом правящая Демпартия тратит во время предвыборной кампании в основном собственные средства. Из 834 тысяч затраченных средств, 800 это средства партии. Из них 615 потрачено на производство агропродукции, еще 155 на рекламные цели.

Партия "Платформа достоинство и правда" (DA)

Партия "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе, судя по финансовым отчетам, потратила на предвыборные цели 783 тысячи леев, из них 365 тысяч собственные средства кандидата, остальные деньги получены за счет пожертвований юридических и физических лиц.

Из них на рекламу потрачено 523 тысячи, на предвыборные материалы ушло 167 тысяч.

Партия развития и консолидации Молдовы

Недавно созданная экс-премьер министром Ионом Кику и несколькими министрами его правительства Партия развития и консолидации Молдовы потратила на кампанию немногим больше полумиллиона леев. 200 тысяч — это собственные средства партии, остальное пожерствания. Почти все деньги денег ушли на рекламные цели и печать агитпродукции.

Партия коллективного действия Гражданский конгресс

Партия экс-депутатов коммунистов Марка Ткачука и Юрия Мунтяна "Гражданский конгресс", которая также принимает участие в парламентских выборах впервые, за время кампании получила на избирательный счет более 600 тысяч леев. Почти все деньги получены за счет пожертвований юридических лиц. Из них на предвыборные цели было потрачено почти полмиллиона леев.

Как и в случае с другими конкурентами, главные статьи расходов это изготовление агитпродукции и предвыборная реклама.

Альянс за объединение румын (AUR)

Унионисткая партия AUR, носящая то же название, что и парламентская партия в соседней Румынии, получила в качестве пожертвований физлиц 300 тысяч леев на избирательный счет, из которых потратила немногим более четверти миллиона.

В отличие от предыдущих конкурентов, почти все средства были потрачены на рекламу — 210 тысяч и только 12,7 тысяч леев затрачены на агропродукцию. Примечательно, что за время агитации партия не потратила ни одного лея на транспортные расходы.

Партия "Европу смотрим дома" (PACE)

Недавно созданная партия PACE получила от пожертвований физ и юрлиц 246 тысяч леев, из них потратила 167 тысяч, 110 ушло на рекламу, остальное на печать агитпродукции.

Партия национального единства (PUN)

Еще одна унионистская партия PUN, возглавляемая депутатом Октавианом Цыку, потратила на агитацию 164 тысячи леев, все они были получены от физлиц. Почти все деньги были потрачены на агитпродукцию.

Партия закона и справедливости Николая Алексея, чей список возглавляет экс-министр финансов Мариана Дурлештяну, Партия "Сила народа" Константина Кодряну и Партия "Демократия дома" Василия Костюка потратили на предвыборную кампанию менее 100 тысяч леев.

Движение профессионалов "Speranţa — Надежда", Экологическая партия зеленых, Партия "Мы" (NOI), Партия "Патриоты Молдовы", Партия регионов уведомили ЦИК о том, что не потратили на избирательную кампанию ни одного лея.

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