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Аурелиу Чокой

Чокой и посол Израиля: между странами динамичный и позитивный диалог

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210621/35194272/ciocoi-i-posol-israil-dialog.html

Официальные лица обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. В беседе особый упор был сделан на стимулирование молдавско-израильских торгово-экономических процессов и использование существующего потенциала.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Врио премьер-министра Аурелиу Чокой провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Израиля Элиавом Белоцерковским. 

Как сообщили в пресс-службе правительства, официальные лица обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. В частности, Чокой и Белоцерковский подчеркнули динамичный и позитивный диалог между двумя странами.

Премьер-министр выразил глубокую благодарность Израилю за его поддержку и гуманитарную помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Кроме того, Чокой поздравил израильские власти с недавним вступлением в Экономический и социальный Совет ООН на период 2022-2023 годов.

"Особый упор был сделан на стимулирование молдавско-израильских торгово-экономических процессов и использование существующего потенциала. В этих целях в прошлом году была создана израильско-молдавская торговая палата, основными сферами деятельности которой являются: сельское хозяйство, образование, медицина, туризм, банковское дело и информационные технологии", – говорится в сообщении кабмина.

Чокой также поблагодарил власти Израиля за открытие избирательного участка на территории посольства Молдовы в Тель-Авиве для голосования в досрочных парламентских выборах 11 июля. 

В то же время врио премьера отметил, что Молдова выступает за возобновление работы консульского отдела посольства Израиля в Кишиневе, деятельность которого была прекращена летом 2015 года.

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Теги:
сотрудниество, Израиль, Молдова

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