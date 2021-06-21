В ЦИК объяснили, как голосовать на выборах не по месту жительства

В Центризбиркоме объяснили гражданам, как можно получить сертификат о праве голоса не по месту жительства.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Согласно избирательному законодательству Молдовы, граждане страны, которые в день выборов не будут находиться по месту жительства, смогут запросить свидетельство о праве голоса. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как отметили в ведомстве, это позволит гражданам голосовать на любом другом участке в стране по дополнительному избирательному списку.

"Центризбирком информирует граждан о том, что удостоверение о праве голоса выдается в бюро избирательного участка, где оно оформляется по месту жительства или резиденции до 10 июля 2021 года включительно", – говорится в сообщении ЦИК.

Свидетельство о праве голоса выдается при предъявлении документа, удостоверяющего личность и подтверждающего место жительства на соответствующем избирательном участке.

Ранее ЦИК обнародовал число граждан в Госреестре избирателей. Так, в Государственном реестре избирателей значится 3 282 837 граждан, имеющих право голоса.

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