ЦИК утвердил образец бюллетеня и очередность в нем кандидатов

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы установила порядок следования электоральных конкурентов в бюллетене для голосования на досрочных парламентских выборах 11 июля, а также его модель и текст.
Согласно принятому решению, длина бюллетеня составит 580 миллиметров, ширина - 140 миллиметров. Вверху расположена надпись BULETIN DE VOT ("БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ"), а ниже - тип выборов и дата голосования.
Затем следуют две цифры: слева - порядковый номер избирательного округа, а справа - порядковый номер избирательного участка.
Бюллетень разделен на 23 прямоугольника. На левой стороне каждого из них будет напечатан символ конкурента на выборах, в центре вписано название партии, общественно-политического движения, избирательного блока либо надпись "независимый кандидат".
"Конкуренты на выборах регистрируются в бюллетенях для голосования заглавными буквами в порядке, установленном ЦИК. Бюллетень для голосования будет напечатан на непрозрачной (матовой) дымчато-серой бумаге", - отметили в ЦИК.
В ходе заседания членов комиссии ЦИК был утвержден следующий порядок конкурентов в бюллетене для голосования на парламентских выборах 11 июля 2021 года:
- Партия "Европу строим дома" (PACE);
- Партия коллективного действия — Гражданский конгресс;
- Блок "Ренато Усатый";
- Партия "Шор";
- Партия "Действие и солидарность";
- Блок коммунистов и социалистов;
- Движение профессионалов "Speranţa — Надежда";
- Демократическая партия Молдовы;
- Партия "Платформа "Достоинство и правда";
- Партия национального единства;
- Партия "Democrația Acasă";
- Партия "Наши";© REUTERS / Sergei Karpukhin
- Партия развития и консолидации Молдовы;
- Партия "Альянс за объединение румын" (AUR);
- Экологическая партия зеленых;
- Партия закона и справедливости;
- Партия "Сила народа";
- Партия регионов Молдовы;
- Партия "Патриоты Молдовы";
- Партия Перемен;
- Партия "Новый исторический выбор";
- Партия трудящихся;
- Вячеслав Валько (независимый кандидат).
Ранее в ЦИК рассказали, как можно проголосовать на предстоящих выборах не по месту жительства. А также в Центризбиркоме опубликовали данные о количестве зарегистрированных избирателей в Госреестре избирателей.
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