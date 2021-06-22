18:36 22 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.32
  • USD17.92
  • RUB0.25
  • RON4.33
  • UAH0.66
Поиск
Центральная избирательная комиссия

ЦИК утвердил образец бюллетеня и очередность в нем кандидатов

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
Получить короткую ссылку
115 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/07/35031896.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210622/35210179/cec-utverdil-model-tekst-i-poryadok-konkurentov-v-byulletene.html

В Центризбиркоме определили, как будет выглядеть бюллетень для голосования на предстоящих досрочных парламентских выборах в Молдове.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы установила порядок следования электоральных конкурентов в бюллетене для голосования на досрочных парламентских выборах 11 июля, а также его модель и текст. 

Согласно принятому решению, длина бюллетеня составит 580 миллиметров, ширина - 140 миллиметров. Вверху расположена надпись BULETIN DE VOT ("БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ"), а ниже - тип выборов и дата голосования.

Урна для голосования
© Sputnik / Евгений Одиноков
В ЦИК объяснили, как голосовать на выборах не по месту жительства

Затем следуют две цифры: слева - порядковый номер избирательного округа, а справа - порядковый номер избирательного участка.

Бюллетень разделен на 23 прямоугольника. На левой стороне каждого из них будет напечатан символ конкурента на выборах, в центре вписано название партии, общественно-политического движения, избирательного блока либо надпись "независимый кандидат".

"Конкуренты на выборах регистрируются в бюллетенях для голосования заглавными буквами в порядке, установленном ЦИК. Бюллетень для голосования будет напечатан на непрозрачной (матовой) дымчато-серой бумаге", - отметили в ЦИК. 

В ходе заседания членов комиссии ЦИК был утвержден следующий порядок конкурентов в бюллетене для голосования на парламентских выборах 11 июля 2021 года:

  • Партия "Европу строим дома" (PACE);
  • Партия коллективного действия — Гражданский конгресс;
  • Блок "Ренато Усатый";
  • Партия "Шор";
  • Партия "Действие и солидарность";
  • Блок коммунистов и социалистов;
  • Движение профессионалов "Speranţa — Надежда";
  • Демократическая партия Молдовы;
  • Партия "Платформа "Достоинство и правда";
  • Партия национального единства;
  • Партия "Democrația Acasă";
  • Партия "Наши";
    Голосование. Архивное фото
    © REUTERS / Sergei Karpukhin
    ЦИК обнародовал число граждан в Госреестре избирателей
  • Партия развития и консолидации Молдовы;
  • Партия "Альянс за объединение румын" (AUR);
  • Экологическая партия зеленых;
  • Партия закона и справедливости;
  • Партия "Сила народа";
  • Партия регионов Молдовы;
  • Партия "Патриоты Молдовы";
  • Партия Перемен;
  • Партия "Новый исторический выбор";
  • Партия трудящихся;
  • Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Ранее в ЦИК рассказали, как можно проголосовать на предстоящих выборах не по месту жительства. А также в Центризбиркоме опубликовали данные о количестве зарегистрированных избирателей в Госреестре избирателей. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Выборы в парламент: Гагаузия запросила бюллетени на русском и молдавском языках
ЦИК зарегистрировал новых кандидатов на досрочных выборах
Кузнецов: как на выборах в Молдове используют административный ресурс
Теги:
бюллетень, ЦИК, Молдова, Парламент, выборы

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: неповторимый колорит – в Китае составили рейтинг российских городов
День памяти и скорби: Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Видео: "Вечная слава павшим" – Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Рейтинг расходов участников парламентских выборов
Рейтинг расходов участников парламентских выборов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться