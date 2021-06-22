ЦИК утвердил образец бюллетеня и очередность в нем кандидатов

В Центризбиркоме определили, как будет выглядеть бюллетень для голосования на предстоящих досрочных парламентских выборах в Молдове.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы установила порядок следования электоральных конкурентов в бюллетене для голосования на досрочных парламентских выборах 11 июля, а также его модель и текст.

Согласно принятому решению, длина бюллетеня составит 580 миллиметров, ширина - 140 миллиметров. Вверху расположена надпись BULETIN DE VOT ("БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ"), а ниже - тип выборов и дата голосования.

Затем следуют две цифры: слева - порядковый номер избирательного округа, а справа - порядковый номер избирательного участка.

Бюллетень разделен на 23 прямоугольника. На левой стороне каждого из них будет напечатан символ конкурента на выборах, в центре вписано название партии, общественно-политического движения, избирательного блока либо надпись "независимый кандидат".

"Конкуренты на выборах регистрируются в бюллетенях для голосования заглавными буквами в порядке, установленном ЦИК. Бюллетень для голосования будет напечатан на непрозрачной (матовой) дымчато-серой бумаге", - отметили в ЦИК.

В ходе заседания членов комиссии ЦИК был утвержден следующий порядок конкурентов в бюллетене для голосования на парламентских выборах 11 июля 2021 года:

Партия "Европу строим дома" (PACE);

Партия коллективного действия — Гражданский конгресс;

Блок "Ренато Усатый";

Партия "Шор";

Партия "Действие и солидарность";

Блок коммунистов и социалистов;

Движение профессионалов "Speranţa — Надежда";

Демократическая партия Молдовы;

Партия "Платформа "Достоинство и правда";

Партия национального единства;

Партия "Democrația Acasă";

Партия "Наши"; © REUTERS / Sergei Karpukhin ЦИК обнародовал число граждан в Госреестре избирателей

Партия развития и консолидации Молдовы;

Партия "Альянс за объединение румын" (AUR);

Экологическая партия зеленых;

Партия закона и справедливости;

Партия "Сила народа";

Партия регионов Молдовы;

Партия "Патриоты Молдовы";

Партия Перемен;

Партия "Новый исторический выбор";

Партия трудящихся;

Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Ранее в ЦИК рассказали, как можно проголосовать на предстоящих выборах не по месту жительства. А также в Центризбиркоме опубликовали данные о количестве зарегистрированных избирателей в Госреестре избирателей.

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