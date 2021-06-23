Эксперты: чем грозит Домнике Маноле проверка в Органе по неподкупности

Признание результатов парламентских выборов 11 июля зависит от решения Конституционного суда, но может так случиться, что и пост главы КС окажется в зависимости от новоизбранного парламента.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Глава Конституционного суда (КС) Домника Маноле допустила нарушение "режима конфликта интересов и заслуживает понести наказание по результатам проверки, начатой Национальным органом по неподкупности (НОН)". Так считает часть экспертов, опрошенных Sputnik Молдова. Другие же правоведы заявили, что председатель КС наказания не заслуживает, а все существующие апелляции к НОН — это попытки обжаловать окончательное решение КС.

Менее чем через три недели в Молдове пройдут парламентские выборы в результате которых граждане выберут парламент XI созыва. Окончательное утверждение результатов голосования по закону находится в исключительной компетенции Конституционного суда. В настоящее время он состоит из пяти судей. Шестой судья Эдуард Абабей скончался в январе 2021 года. Высший совет магистратуры с тех пор так и не смог организовать конкурс на замещение вакантной должности. В результате скандала с проверкой НОН в отношении Маноле, по словам некоторых экспертов и под главой инстанции, которая должна признать результаты выборов, может зашататься кресло.

В начале июня стало известно, что Национальный орган по неподкупности по запросу депутата-социалиста Григория Новака осуществляет проверку председателя КС Домники Маноле на предмет нарушения законодательства о конфликте интересов. Большинство опрошенных экспертов считают, что проверка вряд ли закончится серьезными последствиями для Маноле, но основания для ее проведения, похоже, достаточно веские.

С чего все началось?

Парламент Молдовы 23 апреля 2021 года принял большинством голосов "Декларацию о захваченном характере Конституционного суда". В тексте документа говорится, что высший законодательный орган не признает решение о наличии обстоятельств для роспуска парламента, выражает вотум недоверия по отношению к судьям, его принявшим. За декларацию проголосовали 54 депутата от Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову".

Законодатели обратились к Совету Европы и другим международным структурам с просьбой провести экспертизу происходящего в Республике Молдова.

В этот же день законодательный орган 53 голосами "за" отменил постановление парламента от 16 августа 2019 года о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда.

На следующий день депутаты от PAS оспорили в Конституционном суде два постановления, принятые в парламенте. Речь идет о постановлении об отмене решения парламента от 16 августа 2019 года о назначении Маноле, а также о назначении нового судьи КС.

Сразу после обжалования Конституционный суд в лице одного судьи Любы Шовы приостановил действие постановления парламента об аннулировании решения законодательного органа № 121 от 16 августа 2019 года о назначении судьи КС и постановления от 23 апреля 2021 года о назначении судьи инстанции.

В ходе рассмотрения конституционности этих постановлений представитель парламента в КС потребовал отвода Домники Маноле, так как рассматриваемые решения касаются ее лично. Суд отклонил отвод. Заседание продолжилось с участием Маноле.

В тот же день Конституционный суд признал не соответствующим Высшему закону решения парламента от 23 апреля, которыми было отменено назначение Домники Маноле на пост судьи КС и утверждено назначение на этот пост экс-прокурора Бориса Лупашку.

Решение суда зачитала сама Маноле.

Уже в июне депутат парламента от ПСРМ Григорий Новак опубликовал в соцсети документ, в котором говорилось, что НОН начал проверку Маноле из-за подозрения в нарушении правового режима конфликта интересов.

В тот же день КС выступил с реакцией.

Как утверждалось в реплике суда, НОН запросил информацию и заверенные копии некоторых актов ведомства в рамках контроля участия Маноле в судебном процессе и вынесении решения суда № 13 от 27 апреля 2021 года.

Суд также отметил, что акты, изданные в рамках исключительной конституционной юрисдикции КС, не могут подвергаться цензуре ни с точки зрения конституционности, ни с точки зрения законности со стороны какого-либо государственного органа, включая суд по административным спорам.

В сообщении КС, однако, ничего не сказано о возможности привлечения самой главы инстанции к какой-либо ответственности.

Что говорят эксперты?

Экс-судья европейского суда по правам человека Станислав Павловский считает, что после рассмотрения отвода в КС, вопрос о конфликте интересов можно считать исчерпанным.

"Тогда был заявлен отвод госпоже Маноле. Суд рассмотрел отвод и высказался. Госпожа Маноле обязана была соблюдать решение суда. Суд высказался за продолжение рассмотрения в таком составе. Я не вижу здесь никаких нарушений", — заявил Павловский.

А НОН, по его словам, не может вмешиваться в оценку решений КС, это исключительная компетенция самого суда.

С ним не согласен эксперт в области Конституционного права, преподаватель, Теодор Кырнац.

"НОН в любом случае компетентен осуществлять проверку всех лиц, занимающих ответственные государственные должности, коими являются и члены Конституционного суда. Поэтому проверка судьи КС возможна, вне зависимости от того, что это председатель суда", — считает юрист.

Кырнац говорит, что Маноле должна была воздержаться от участия в заседании.

"Другое дело, вправе ли судья Домника Маноле участвовать в рассмотрении вопроса, который касается ее лично. Так как она участвовала, она могла повлиять на решение коллег. С точки зрения корректности, не думаю что она должна была участвовать", — сказал Кырнац.

По словам специалиста, глава КС также может быть привлечен к ответственности за подобный проступок.

"Мы все равны перед законом. Если инспектор по неподкупности установит какие-либо нарушения, он составляет отзыв или протокол и представляет его в суд. Если ты не согласен с решением, ты можешь его обжаловать. Как только установит, что декларация судьи КС составлена неправильно или судья установит конфликт интересов, судья может принять решение о прекращении мандата судьи КС на основании решения суда", — считает юрист.

Бывший глава КС Думитру Пулбере, однако, думает, что никто не позволит инспекторам НОН применить санкции в отношении председателя КС. "Они могут обратится в административном и в уголовном порядке, но им не позволят это сделать", — говорит бывший судья

На вопрос, имела ли судья КС Маноле право участвовать в рассмотрении этого запроса Думитру Пулбере ответил категоричным "нет".

"Закон запрещает судьям, чьи интересы затронуты, участвовать в рассмотрении дела. Да, судьи отклонили отвод, но порядочный человек в таких случаях должен брать самоотвод, она так не поступила. Тут явное, грубое нарушение закона со стороны судьи. Даже если отвод отклонили, она должна была встать и выйти", — заявил Пулбере.

По словам экс-главы КС, в таких случаях НОН обязан привлечь судью к ответственности, а вот дадут ли ему это сделать – вопрос. Как утверждает судья, за подобный проступок судье КС может грозить дисциплинарная ответственность вплоть до отстранения от должности, но для того, чтобы начать процедуру отстранения от должности судьи, НОН должен будет обратится в парламент.

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