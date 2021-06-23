Политолог: самая жаркая избирательная кампания будет в последнюю неделю

Политолог уверен, что борьба между политическими партиями в избирательной кампании только начинается, и в ближайшие недели эта "битва" между претендентами на места депутатов в парламент усилится.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Пока рано делать какие-либо прогнозы относительно потенциала политических партий в этой избирательной кампании, так как до выборов еще 20 дней. Однако несомненно то, что борьба конкурентов на выборах происходит по старому сценарию – с использованием обещаний, которые не будут выполнены. Такое заявление сделал политолог Ян Лисневский в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Думаю, что последняя неделя перед выборами будет самой жаркой. Пока мы видели лишь несколько битв между партиями "Действие и солидарность" (PAS) и "Европу строим дома" (PACE). Это скучная кампания, в которой политические партии не представляют программу для страны, а проводят акции, призванные вызвать эмоции избирателей", – отметил Лисневский.

По его словам, наибольшие шансы пройти в парламент следующего созыва имеют кандидаты от партии PAS и блока ПСРМ-ПКРМ. Однако представители партии Ренато Усатого и "Шор" также могут быть в списке будущих депутатов Высшего законодательного органа.

"Например, в случае с блоком коммунистов и социалистов сначала произошла быстрая мобилизация, которая позволила бы им набрать более высокий процент левоцентристского электората – около 60%. Однако на данный момент нет ни одной партии, которую можно было бы назвать сильной. Выборы все расставят по своим местам", – подчеркнул политолог.

В то же время Лисневский подтвердил, что досрочные парламентские выборы не смогут разрешить политический и экономический кризис, в котором находится республика.

На досрочных парламентских выборах 11 июля 2021 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 23 конкурента: 20 политических партий, два избирательных блока и одного независимого кандидата.

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