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Глава ЦИК Молдовы встретился с послом США

Руководство ЦИК обсудило с послом США в Молдове голосование за рубежом

© Photo : Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
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Стороны говорили об организации выборов за рубежом, противодействии организованной транспортировке избирателей и голосовании граждан с левого берега Днестра.

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Председатель ЦИК Дорин Чимил, зампредседателя ЦИК Владимир Шарбан и секретарь избиркома Максим Лебединский провели в среду официальную встречу с послом Соединенных Штатов Америки в Молдове Дереком Хоганом. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"Официальные лица обсудили ряд вопросов, связанных с организацией досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года, в том числе в свете действий, предпринятых ЦИК для проведения избирательных процессов и решения существующих проблем", - сообщили в Центризбиркоме.

По данным пресс-службы учреждения, особой темой обсуждения стала организация выборов за рубежом. 

"Официальные лица обменялись информацией и мнениями в контексте судебных решений об открытии избирательных участков за рубежом. Другие представляющие интерес темы касались обеспечения права голоса избирателей в населенных пунктах на левом берегу Днестра, действий, предпринятых ЦИК для противодействия организованной транспортировке избирателей к избирательным участкам", - добавили в пресс-службе.

Также участники встречи обсудили совместные с другими учреждениями действия для предотвращения распространения и заражения вирусом COVID-19.

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Теги:
Молдова, посол США, ЦИК, Выборы

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