Санду обсудила с послом Израиля вопросы двустороннего сотрудничества

Президент РМ и посол Израиля обсудили возобновление переговоров по ряду соглашений между странами и взаимодействие в области культуры и сохранения исторической памяти.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду встретилась в среду с послом Израиля в Молдове Элиавом Белоцерковским и с президентом еврейской общины Александром Билинкисом. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

"Мы обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в том числе возобновление переговоров по ряду соглашений, некоторые из которых касаются положения наших соотечественников, работающих в Израиле. Мы также договорились лучше использовать потенциал торгово-экономического сотрудничества наших стран, особенно в сельском хозяйстве, образовании, медицине, туризме и сфере информационных технологий. Есть отрасли, в которых уже существует хорошее сотрудничество между экономическими агентами двух стран", — цитирует президента пресс-служба.

Еще одна тема обсуждения касалась сотрудничества в области культуры и сохранения исторической памяти. В этой связи глава государства отметил, что в повестке дня наших властей стоит как завершение проекта по созданию Музея истории евреев, так и реконструкция еврейского кладбища в Кишиневе.

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