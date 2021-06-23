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Майя Санду встретилась с послом Израиля

Санду обсудила с послом Израиля вопросы двустороннего сотрудничества

© Photo : Facebook / Maia Sandu
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210623/35225687/Sandu-obsudila-s-poslom-Izrailya-voprosy-dvustoronnego-sotrudnichestva.html

Президент РМ и посол Израиля обсудили возобновление переговоров по ряду соглашений между странами и взаимодействие в области культуры и сохранения исторической памяти.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду встретилась в среду с послом Израиля в Молдове Элиавом Белоцерковским и с президентом еврейской общины Александром Билинкисом. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

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© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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"Мы обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в том числе возобновление переговоров по ряду соглашений, некоторые из которых касаются положения наших соотечественников, работающих в Израиле. Мы также договорились лучше использовать потенциал торгово-экономического сотрудничества наших стран, особенно в сельском хозяйстве, образовании, медицине, туризме и сфере информационных технологий. Есть отрасли, в которых уже существует хорошее сотрудничество между экономическими агентами двух стран", — цитирует президента пресс-служба.

Еще одна тема обсуждения касалась сотрудничества в области культуры и сохранения исторической памяти. В этой связи глава государства отметил, что в повестке дня наших властей стоит как завершение проекта по созданию Музея истории евреев, так и реконструкция еврейского кладбища в Кишиневе.

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Теги:
Молдова, Санду, Израиль

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