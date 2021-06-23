Эксперты расценили визит посла США в ЦИК как вмешательство в дела Молдовы

По мнению политологов, первые лица государства обязаны выразить свое мнение, когда вмешательство, и особенно в избирательный процесс, становится очевидным.

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Идеи суверенитета остались на бумаге, а ослабленное молдавское государство позволяет открыто вмешиваться в свои внутренние дела более сильным странам.

"Когда государство объявляет себя суверенным и независимым, этот суверенитет должен соблюдаться и государство обязано требовать от других его соблюдения", — заявил Sputnik Молдова политолог, экс-вице-​премьер правительства Молдовы Виктор Степанюк.

"Молдова является членом ООН, ОБСЕ, других международных организаций. Но с другой стороны, наше государство — бедное с точки зрения социально-экономической, с точки зрения раскола между политическими элитами, геополитики — позволяет внешним акторам, "партнерам" вмешиваться в свои дела. И иногда очень нагло. К сожалению, это происходит", — считает политолог.

Если это себе позволяет американский посол, иногда и румынский посол, и посол ЕС — это говорит только о том, что мы ослабленное государство. Что идеи суверенитета и независимости остались на бумаге. Наши политические элиты — президент, премьер-министр, председатель парламента — они обязаны сказать слово, выразить свое отношение к этому, тем более если вмешательство становится очевидным.

С ним согласен политический аналитик Ян Лисневский.

"Когда извне пытаются оказать давление на политическую ситуацию в Молдове и на членов ЦИК — это плохо. Это внешнее вмешательство, которое дает повод для дискуссий и предположений о возможном действии на парламентских выборах зарубежного фактора. Господин Хоган должен помнить, что он имеет статус наблюдателя на выборах 11 июля. А то, что он сделал сегодня, является нарушением", — считает Лисневский.

Политолог добавил, что обмен мнениями между избирательными органами и иностранными дипломатическими миссиями возможен только в период между предвыборными кампаниями, но не во время их и не во время выборов.

"Мы видим серьезные нарушения демократических принципов. Послы, независимо от страны, которую они представляют, не должны вмешиваться подобным образом", — сказал политолог.

Посол США в Молдове Дерек Хоган в среду в очередной раз посетил Центризбирком, где провел беседу с членами ЦИК. По сообщению комиссии, особой темой для разговора стал вопрос об открытии избирательных участков за рубежом.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova