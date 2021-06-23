Эксперт: Декларация о суверенитете 90 года фактически расколола Молдову

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. В среду, 23 июня, исполняется 31 год с момента принятия Верховным Советом МССР Декларации о суверенитете.

Событие это стало частью так называемого "парада суверенитетов", охватившего многие национальные республики Советского Союза. Молдова не была исключением.

"Принятая Верховным Советом МССР и июне 1990 года Декларация о суверенитете, несомненно, стала одним из факторов, поспособствовавших распаду Советского Союза, – заявил в интервью Sputnik Молдова историк, политолог Борис Шаповалов. – В то время подобные Декларации принимались в ряде союзных республик под сильным давлением разнообразных националистических движений, "фронтов", что для сохранения единого союзного государства было, мягко говоря, неполезно. С моей же персональной точки зрения как бывшего гражданина СССР, все эти события носили крайне негативный характер".

© Sputnik / Osmatesco Борис Шаповалов

Шаповалов утверждает, что у части депутатов Верховного Совета образца 90-го года присутствовал некий "романтизм", заставлявший вполне серьезных людей, политических деятелей мечтать о том, как получившая самостоятельность Молдавия "завалит помидорами и Россию, и Европу". Главным итогом этой "мечты", считает политолог, стало разрушение веками складывавшихся торгово-экономических связей, в первую очередь с Россией.

Внутренний валовой продукт современной Молдовы едва достигает 70% от того, которым в 90 году обладала советская Молдавия.

"То есть, за 30 лет своего, казалось бы, независимого развития, со всей помощью и поддержкой международных финансовых структур, наша страна и "Цветущего сада" (как тогда было принято называть советскую Молдавию) превратилась в современную европейскую неоколонию", – говорит Шаповалов.

С подписанием Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, считает он, Молдова окончательно утратила тот политический и экономический суверенитет, о котором мечтали люди, голосовавшие за тот памятный документ в 90 году.

"Сегодня мы не способны самостоятельно принимать политические решения, нам их диктуют после Европейского союза и Соединенных штатов, ногами открывающие двери в любые молдавские государственные учреждения. В условиях внешнего управления, о каком суверенитете, о какой независимости можно говорить? Особенно когда более четверти государственного бюджета Молдовы формируется за счет кредитов и грантов, которые нам предоставляют так называемые внешние партнеры", – утверждает Шаповалов.

Борьба молдавских "патриотов" за язык, латинскую графику, собственные флаг и гимн, говорит политолог, привила к тому, что теперь у Молдовы все это есть, а вот экономики, сельского хозяйства, рабочих мест – нет.

Политический аналитик Валентин Крылов (который в 90-м был депутатом Верховного Совета МССР) видит еще одно следствие Декларации о суверенитете от 23 июня 1990 года.

© Sputnik / Mihai Caraus Валентин Крылов

"Прежде всего нужно сказать, что этот документ и вообще все, что происходило тогда в зале заседаний молдавского Верховного Совета, сделало все возможное, чтобы расколоть республику. Фактически, принятие этой Декларации означало, что Приднестровье может потребовать для себя самостоятельного пути развития – поскольку из ее текста напрямую следовало аннулирование всех документов, согласно которым Приднестровье считалось неотъемлемой частью МССР", – считает Крылов.

По его мнению, принятие документа, закрепляющего за республикой больше прав и самостоятельности, несло в себе определенную логику. Однако было и существенное "но".

"Этот документ был подготовлен людьми с совершенно определенными политическими взглядами и, несомненно, шел в русле расшатывания советского государства, носил ярко выраженный деструктивный характер. Я и многие мои коллеги по Верховному Совету не голосовали за него", – утверждает Крылов.

Он вспоминает, что текст Декларации не получил даже нормального обсуждения в комиссия и фракциях. В то время, по словам аналитика, в Верховном Совете документы готовили определенные люди, "а затем просто включалась машина для голосования".

"Представители Приднестровья в Совете прямо говорили: вы совершаете большую ошибку, вы фактически выталкиваете нас из Молдовы, принимая эту Декларацию. Но это никого уже не останавливало, депутаты в большинстве своем испытывали какой-то абсолютно необдуманный кураж", – отмечает политолог.

О роли союзного центра в тот момент Крылов и вовсе говорит с нескрываемой горечью. Аморфные, безвольные, неспособные принимать политические решения центральные власти, по мнению Крылова, во многом определили последовавшие за этим события и, в конечном итоге, распад Союза.

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