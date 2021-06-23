В ЦИК увеличили количество избирательных участков за рубежом

Центральная избирательная комиссия после решения Апелляционной палаты и Высшей судебной палаты увеличила на четыре число избирательных участков за границей.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. В целях исполнения решения Апелляционной палаты (АП) Кишинева от 17 июня и решения Высшей судебной палаты (ВСП) от 22 июня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) организовала дополнительные консультации с ответственными лицами в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

Как отметили в ЦИК, основываясь на смете расходов на организацию и проведение досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года, подготовленной на основе покрытия расходов на 150 избирательных участков, ЦИК представила в МИДЕИ окончательный список из 150 пунктов для голосования.

"МИДЕИ сообщило о получении согласия компетентных органов иностранных государств, подтвердило готовность обеспечить процесс голосования с точки зрения логистики, также будет обеспечен поиск председателей избирательных участков", – говорится в заявлении Центризбиркома.

В результате, как отметили в ЦИК, членами избирательной комиссии единогласно утвержден список участков за рубежом для досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года.

Согласно последнему решению ЦИК, по одному участку откроют в Австрии, Азербайджане, Белоруссии, Болгарии, Чехии, Китае, Кипре, Дании, Греции, Швейцарии, ОАЭ, Эстонии, Японии, Литве, Латвии, Норвегии, Польше, Нидерландах, Катаре, Швеции и Венгрии.

По два на Украине, в Турции, Израиле, Бельгии и Румынии. Три участка организуют в Португалии. По четыре в Канаде и Ирландии. Пять откроют в Испании. Десять во Франции, в Германии и Великобритании по 11, в США - 13. В России точек голосования будет 17, а больше всего в Италии - 31.

© Screenshot / Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova Список избирательных участков за рубежом на досрочных парламентских выборах 11 июля 2021 года.

Ранее во вторник судьи ВСП отклонили апелляцию ЦИК на решение Апелляционной палаты Кишинева об аннулировании решения Центризбиркома об открытии 146 избирательных участков за рубежом.

Таким образом, суд обязал ЦИК выполнить решение АП об открытии 191 избирательного участка за границей, как ранее предлагали в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции страны.

Ранее, 17 июня, Апелляционная палата своим вердиктом обязала ЦИК пересмотреть решение об открытии за рубежом 146 участков для граждан Молдовы, находящихся за границей.

Судьи частично удовлетворили жалобы нескольких партий, требовавших организовать не менее 190 избирательных участков для диаспоры.

Восьмого июня ЦИК приняла решение об увеличении количества избирательных участков за рубежом со 139 до 146.

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