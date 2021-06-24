Угрозы конкурентам и подарки избирателям - какие нарушения выявил Promo-lex

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Использование админресурса, запугивание оппонентов и нарушения в работе избирательных органов. Такие нарушения выявила наблюдательная миссия Promo-LEX в период с 9 по 22 июня. Об этом на пресс-конференции заявил глава наблюдательной миссии Николае Панфил.

Избирательные органы

На пресс-конференции он сообщил, что на данный момент ЦИК аккредитовала 1201 наблюдателя, из которых 1019 были национальными, а 182 - международными наблюдателями и экспертами. По сравнению с президентскими выборами 1 ноября 2020 года увеличилось количество аккредитованных наблюдателей, как национальных (+100), так и международных (+60).

Большинство избирательных участков из общего количества в 2000 расположены в домах культуры (44,4%) и школах (35,9%).

Миссия Promo-LEX отмечает частичное соблюдение участковыми бюро рабочего графика. Почти треть (29%) была закрыта в рабочее время во время посещения наблюдателями. Кроме того, из 233 оцененных офисов только 98 (42%) доступны для групп людей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата.

Также миссия Promo-LEX обращает внимание ЦИК и МИДЕИ на необходимость срочно пересмотреть решение об избирательных участках за границей, чтобы их открытие было своевременным.

Деятельность кандидатов

За 9-22 июня 2021 года Миссия Promo-LEX наблюдала двукратное увеличение электоральной активности кандидатов. В основном это раздача предвыборных материалов (59%) и встречи с избирателями (32%).

"В то же время в Приднестровье не было выявлено агитационных мероприятий с присутствием кандидатов. По крайней мере, в одном случае попытка кандидатов проникнуть на неконтролируемую властями территорию была пресечена представителями приднестровского региона", - сообщается в отчете Promo-LEX.

Также наблюдатели сообщили как минимум о 61 случае, который можно квалифицировать как использование административного ресурса в целях предвыборной агитации. Это организация предвыборных собраний в государственных учреждениях в рабочий график - 42 случая (69%), признание достоинств работ/услуг, выполненных за государственные деньги, - 10 случаев (16%) и привлечение госслужащих для предвыборной агитационной деятельности - девять случаев (15%).

Наблюдатели Promo-LEX также сообщили как минимум об одном случае, который можно квалифицировать, как предложение подарков электорального характера с участием кандидата от PPPDA.

"Один из кандидатов в депутаты подарил детсаду мотокосу", - объяснили в Promo-LEX.

Также наблюдатели зарегистрировали не менее семи случаев, которые можно классифицировать как запугивание и/или применение насилия в избирательной кампании.

Mиссия Promo-LEX проанализировала финансовую отчетность кандидатов, а также оценила их расходы на предвыборную кампанию за период с 21 мая по 18 июня 2021 года.

"За отчетный период 15 конкурентов на выборах заявили, что общий доход составил 19 140 890 леев. Таким образом, мы находим, что четыре конкурента на выборах получили 76% общих доходов, а остальные 11 конкурентов на выборах - только 24%. Источниками дохода являются: пожертвования от физических лиц (47%), денежные переводы с текущего счета политических партий (38%), пожертвования от юридических лиц (9%) и пожертвования товарами, работами или услугами (6%)", - сообщили в Promo-LEX.

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