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Миротворческий пост на въезде в Бендеры, архивное фото

В ОКК прокомментировали акцию унионистов в Варнице

© Sputnik / Сергей Кузнецов
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210624/35237283/unionisty-proveli-noch-v-palatkah-na-vyezde-iz-varnicy.html

Активисты унионистской партии AUR устроили пиар-акцию и требовали пропустить их в Приднестровье "для проведения предвыборной агитации"

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Действия представителей унионистской партии AUR на административной границе с Приднестровьем могут стать фактором дестабилизации ситуации в Зоне безопасности. Об этом заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.

Заседание ЦИК Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Мы видим, что какие-то определенные силы в Республике Молдова пытаются дестабилизировать ситуацию в Зоне безопасности. Вчера в 15.30 на пункт пропуска Варница – Бендеры прибыл автобус, из которого вышли какие-то граждане, одетые в  униформу с соответствующими флагами, и организовали перекрытие пункта пропуска, противодействие тем правоохранительным органам, которые там несут службу. То есть, в принципе, организовали массовые беспорядки", — заявил Беляков.

Сопредседатель ОКК заявил, что приднестровская сторона предложила направить военных наблюдателей на место событий в связи с ростом активности правоохранительных органов в районе с повышенным режимом безопасности.

Что делали унионисты в Варнице

Активисты унионистской партии "Альянс за объединение с Румынией — AUR", которая участвует в парламентских выборах, провели ночь в палатках на территории пункта пересечения административной границы с Приднестровьем.

Автобус с активистами остановился на выезде из Варницы. Представители AUR заявили, что направляются в Бендеры "для проведения предвыборной агитации". Ранее они пытались проехать на том же автобусе с символикой политформирования в Рыбницу.

На КПП прибыли представители миротворцев и офиса омбудсмена, которые побеседовали с активистами.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.

В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

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Теги:
Приднестровье, Варница, унионисты

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