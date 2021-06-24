Майя Санду отчиталась о первом полугодии мандата

Усилия президента, по ее словам, были сосредоточены на борьбе с пандемией, экономическим кризисом и на международном сотрудничестве.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду провела в четверг брифинг для прессы - через шесть месяцев после принятия присяги в качестве главы государства. Санду заявила, что за все это время ее приоритетами были действия по четырем направлениям: борьба с пандемией, преодоление экономического кризиса, международной изоляции и борьба с коррупцией.

"Сегодня прошло шесть месяцев с тех пор, как я принесла присягу как президент Республики Молдова. Мне не удалось сотворить чудес по этим направлениям, но благодаря нашей работе ситуация улучшилась", -заявила Санду.

По словам президента, благодаря в том числе ее усилиям у Молдовы есть доступ к вакцине для всех. В республику прибыло более 1 миллиона доз, было введено свыше 600 000 доз. Второго марта Республика Молдова начала процесс вакцинации препаратом, который безвозмездно предоставила Румыния.

В контексте преодоления экономического кризиса Санду упомянула трехлетнюю программу, принятую ЕС, которая предполагает выделение Молдове 600 миллионов евро и помощь в виде дизтоплива для сельхозпроизводителей.

"За полгода я провела работу над восстановлением отношений с внешними партнерами. Помимо протокольных фотографий за столом переговоров, мы заручились поддержкой этих партнеров и их заинтересованностью в развитии нашей страны", — заявила Санду.

В контексте борьбы с коррупцией она заявила, что провела множество заседаний с представителями органов юстиции, благодаря которым ситуацию удалось улучшить.

© Photo : Președinția Republicii Moldova Майя Санду отчиталась о первых шести месяцах на посту президента Молдовы

"Мы бесчисленное количество раз обсуждали этот вопрос в Высшем совете безопасности. Мы начали работать с французскими властями над анализом и рекомендациями по улучшению ситуации", — заявила Санду.

В качестве заслуг на данном направлении президент упомянула создание консультативного совета по противодействию коррупции.

Завершая выступление, глава государства призвала людей прийти на избирательные участки 11 июля: "От нашего голосования зависит, как мы живем".

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