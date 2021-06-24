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Выборы президента Молдовы

Миссия наблюдателей СНГ приступила к мониторингу выборов в Молдове

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (289)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210624/35243150/missiya-nablyudateley-sng-pristupila-k-monitoringu-vyborov-v-moldove.html

Представители наблюдательной миссии СНГ на выборах в Молдове провели встречу с руководством Центризбиркома и обсудили главные методики и правила мониторинга за голосованием.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) приступила к мониторингу досрочных парламентских выборов, которые пройдут в Молдове 11 июля 2021 года. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). 

"Руководство ЦИК встретилось с представителями наблюдательной миссии СНГ. Представители Центризбиркома кратко ознакомились с предпринятыми наблюдателями к настоящему времени действиями в соответствии с календарной программой и представили правила, установленные для проведения выборов в условиях пандемии", – говорится в сообщении ЦИК. 

Сообщается, что в ходе обсуждений обговорили основные существующие проблемы, в том числе относительно обеспечения права голоса для избирателей за рубежом, граждан Республики Молдова, проживающих в населенных пунктах, расположенных на левом берегу Днестра, а также бюджетных затрат на выборы.

ЦИК
© Photo : Miroslav Rotari
Начал работу колл-центр ЦИК по досрочным парламентским выборам

Председатель ЦИК выразили готовность предоставить информацию и поддержку, необходимую для правильной организации наблюдения миссии СНГ в республике.

Замруководителя секретариата Межпарламентской ассамблеи СНГ, директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников СНГ Иван Мушкет в ходе встречи рассказал о том, по какой методике и правилам пройдет наблюдение и выразил признательность за открытость и сотрудничество.

В заключение для достижения поставленных целей стороны обсудили механизмы коммуникации на период выборов.

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Тема:
Парламентские выборы (289)

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Теги:
СНГ, ЦИК, наблюдатели, Выборы

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