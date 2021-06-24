Экс-президент Воронин напомнил послу США статьи Венской конвенции

Лидер Партии коммунистов Владимир Воронин направил открытое письмо послу США в Молдове Дереку Хогану, в котором обвинил последнего в оказании давления на молдавские госинституты.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Третий президент Молдовы и глава Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин в своем открытом письме послу Соединенных Штатов в республике Дереку Хогану напомнил о статьях Венской конвенции.

В своем послании Воронин вспомнил о личной встрече с послом, которая состоялась 28 мая.

"На этой встрече я зачитывал Вам выдержки из Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях, которая является основой международно-правовых отношений в мире. Целиком была процитирована статья 41, в которой идет речь о функциях дипломатического представительства. Вы мне заявили, что эта конвенция Вам знакома и Вы ею руководствуетесь. Действительность же говорит о другом", – написал Воронин.

Председатель ПКРМ решил напомнить об этом важном документе в связи с тем, что по его мнению, посол США вмешивается в деятельность многих государственных институтов Молдовы, включая Службу информации и безопасности (СИБ), Генпрокуратуру, Национальный банк Молдовы (НБМ), а также Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

"Многие представители молдавского общества и я лично, увидели в этом, что вы, господин посол, пытаетесь оказать давление на государственные институты в интересах определенных политических групп и должностных лиц Молдовы. Такая деятельность не предусмотрена Венской конвенцией, а – напротив – напрямую запрещается этим базовым документом", – добавил экс-президент.

Воронин напомнил несколько пунктов 41-й статьи конвенции, которые он полностью зачитал послу при личной встрече. В дальнейшем, как отметил политик, "беседа протекала в дружественной обстановке".

"И вот, менее чем через месяц, 23 июня 2021 года Вы вновь осуществили визит в ЦИК Молдовы, которая находится на заключительной стадии подготовки по обеспечению проведения досрочных парламентских выборов. По характеру затронутых Вами вопросов в беседе с руководством ЦИК для меня очевидно, что Ваше личное вмешательство в ход выборного процесса направлено в пользу конкретного конкурента", – уверен экс-президент Молдовы.

В заключение Воронин выразил надежду, что Хоган продолжит свою деятельность в строгом соответствии с упомянутым международным документом.

Напомним, ранее посол США Дерек Хоган прибыл в ЦИК, где обсудил с руководством комиссии организацию досрочных парламентских выборов. Этот поступок дипломата вызвал критику многих политических аналитиков, которые посчитали этот визит прямым вмешательством в выборы в Молдове.

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