Канду: после голосования 11 июля нас ждут еще одни досрочные выборы

Экс-спикер парламента Андриан Канду считает, что в ближайшее время в Молдове можно ждать новых досрочных парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Бывший спикер парламента и председатель партии PRO Moldova Андриан Канду выступил в пресс-центре Sputnik Молдова. В ходе обсуждения он затронул несколько вопросов, касающихся досрочных парламентских выборов, а также прокомментировал отказ его партии участвовать в голосовании 11 июля.

По словам Канду, грядущие парламентские выборы навряд ли что-то изменят. Более того, он считает, что это голосование не будет последним: в ближайшее время следует ожидать новых досрочных парламентских выборов.

Канду рассказал, что решение партии PRO Moldova о выходе из выборной гонки было обдумано всей командой.

"Мы приняли это решение, объяснили и закрепили его на бумаге. Мы поняли, что сделали правильный шаг. Это не соревнование идей, проектов и решений, в этой борьбе видны элементы деградации. Вся избирательная кампания превратилась в базар, где друг в друга кидают грязью", – уверен Канду.

По мнению гостя Sputnik, предстоящие выборы не принесут долгожданных изменений, а посеют еще больше разочарования среди избирателей.

"Это борьба пустых обещаний и гордости. В какой-то степени это продолжение президентских выборов, где соревнуются левые и правые, Игорь Додон и Майя Санду. Глава государства по-прежнему участвует в процессе, хотя и не должна, – она ведь "президент для всех". Я ставлю это в кавычки, потому что Санду в избирательной кампании очень активна", – пояснил Канду.

Бывший председатель Законодательного собрания полагает, что есть несколько сценариев относительно выборов в этом году: по одному из них в начале следующего года страну ждут еще одни досрочные выборы.

"Если "Действие и солидарность" (PAS) не наберет большинство в парламенте, а его получат коммунисты и социалисты, и, например, партия "Шор" пройдет, то все эти партии смогут выдвинуть своего кандидата в премьер-министры. В этом случае повторятся выборы. Санду скажет, что не принимает нового кандидата, и спустя три месяца у нас опять не будет правительства, потому что так Конституция требует. В таком случае надо снова распустить парламент, а этого нельзя сделать дважды в году, и тогда это произойдет в первых числах января", – рассказал Канду.

Политик считает, что если PAS получит большинство, то их команда не справится с управлением страной. Канду отметил, что как только возглавляемая им партия отказалась от участия в выборах, его коллеги начали внимательно следить за всеми предвыборными обещаниями и продолжат это делать после формирования парламента нового созыва.

"В предвыборной кампании кандидаты дают всевозможные обещания, но люди устали от этого и хотят слышать что-то более правдивое и обоснованное, более приземленное. Когда вы говорите, что я создам 200 тысяч рабочих мест, даже если вы их создадите, у вас не будет людей, работающих на этих 200 тысячах рабочих мест. Каждый второй молодой человек думает о том, как уехать из страны сразу после окончания университета", - добавил Канду.

Бывший спикер парламента пояснил, что люди продолжают уезжать из Молдовы не только потому, что им очень тяжело, многие просто перестали верить в перспективы и лучшее будущее страны.

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