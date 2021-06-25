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Молоток в зале судебных заседаний

Майя Санду заявила, что подаст в суд на депутатов-социалистов

© Sputnik / Андрей Старостин
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210625/35246377/majya-sandu-zayavila-chto-podast-v-sud-na-deputatov-socialistov.html

Поводом для обращения в суд стали заявления представителей ПСРМ о том, что президент знала о похищении Чауса, но бездействовала.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Майя Санду заявила, что подаст в суд на депутатов-социалистов Адриана Лебединского и Григоре Новака из-за утверждений, что она обладала полной информацией о похищении украинского судьи Николая Чауса в Кишиневе, однако не предприняла никаких действий.

Николай Чаус
© Screenshot / Telegram / ChausUA Николай Чаус
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"Я не имею к этому никакого отношения. Мне жаль, что государственные учреждения не смогли вовремя узнать об этом захвате и предотвратить его", — заявила президент Молдовы в телеэфире.

Санду сказала, что знала о присутствии Чауса в стране, но отрицает, что обсуждала это с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Впервые я услышала о том, что в Молдове находится украинский судья, в 2019 году, когда была премьер-министром. Тогда об этом мне и сказал президент Зеленский. Я сказала, что изучу вопрос. После этого я с Зеленским не разговаривала".

Депутаты-социалисты ранее заявили на брифинге, что следы похищения ведут в президентуру, а подконтрольная Майе Санду СИБ пыталась ввести в заблуждение специальную парламентскую комиссию по расследованию инцидента.

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Теги:
Николай Чаус, ПСРМ, Майя Санду

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