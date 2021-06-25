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Игорь Додон.

Игорь Додон - о визите посла США в ЦИК: "Мы что, банановая республика?"

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
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Лидер социалистов поддержал заявление председателя ПКРМ Владимира Воронина о внешнем вмешательстве в парламентские выборы в Молдове.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Лидер молдавских социалистов Игорь Додон поддержал заявления председателя Партии коммунистов Владимира Воронина, который расценил визит посла США в ЦИК как вмешательство во внутренние дела Молдовы.

Владимир Воронин
© Sputnik / Ruslan Shalapuda
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"Правильно сказал Воронин, это внешнее вмешательство", — отметил Додон в очередном выпуске своего видеоблога.

Лидер ПСРМ считает, что посещение послом США Дереком Хоганом штаб-квартиры Центризбиркома перед тем, как члены ЦИК приняли решение о числе избирательных участков за рубежом, является прямым давлением на избирательные органы страны.

"Прийти в ЦИК за час до того, как было принято решение по избирательным участкам за рубежом, и сказать, что мы бы оценили, если вы выполните решение суда, — что это такое? Представьте себе, что это произошло в любой европейской стране. Посла тут же вызвали бы в МИД для дачи объяснений. А у нас все молчат", — сказал Додон.

Посол Соединенных Штатов в Молдове в четверг встретился с членами Центральной избирательной комиссии. Вскоре после этой встречи ЦИК принял решение об увеличении числа избирательных участков за границей на парламентских выборах 11 июля.

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Теги:
парламентские выборы, посол США, ЦИК

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