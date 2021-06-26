Фото: в Молдове началась печать бюллетеней для досрочных парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия сообщила, что за рубеж отправят более 700 тысяч бюллетеней для голосования на участках за пределами Молдовы.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. В Центральной типографии Кишинева началась печать избирательных бюллетеней для досрочных парламентских выборов. Центральная избирательная комиссия ранее утвердила текст и образец бюллетеня для голосования, а также распорядилась начать их печать.

© Sputnik / Mihai Caraus Печать бюллетеней для досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года

Точное число бюллетеней, утвержденное на заседании ЦИК в пятницу, составляет 3 521 642 экземпляра.

Для избирательных участков внутри страны напечатают 2 794 942 бюллетеней, из них 2 112 244 - на государственном языке и 682 698 - на русском.

© Sputnik / Mihai Caraus Печать бюллетеней для досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года

Для избирательных участков, организованных за рубежом, ЦИК распечатает 726 700 бюллетеней, из них на румынском языке — 662 600 экземпляров и 64 100 — на русском.

Бюллетени должны быть отправлены в дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Молдова за рубежом для последующего распределения по избирательным участкам.

Стоимость одного бюллетеня 0,18 леев, всего тираж обойдется в 633 895 леев.

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Напоминаем, что на выборах 11 июля 2021 года ЦИК зарегистрировала 23 конкурента.

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