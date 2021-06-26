Додон обещает еще несколько сотен тысяч доз "Спутника V" в ближайшие недели

После того как рекордное число кишиневцев привилось российской вакциной "Спутник V" во время вакцинации, глава Партии социалистов Игорь Додон заявил о возможной поставке еще нескольких сотен тысяч доз вакцины в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. В ближайшие недели в Молдову могут доставить новую партию вакцины "Спутник V". Об этом в соцсетях написал экс-президент Игорь Додон.

"Вместе с нашей командой мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшие недели получить несколько сотен тысяч доз "Спутника V". Иммунизация должна быть обеспечена для большинства населения, чтобы иметь достаточные дозы "Спутника V" во всех больницах и медицинских центрах страны", — заявил Додон.

Так же экс-президент поблагодарил Россию за щедрый дар в виде партии вакцины, "самой ожидаемой вакцины в нашей стране", что было наглядно подтверждено прививочным марафоном.

Сам Игорь Додон сообщил, что ему не удалось вакцинироваться, и пояснил, почему.

"Я решил, что для начала надо обеспечить вакциной всех желающих, и мы надеемся сделать это за счет новой партии вакцины, которая в ближайшем будущем поступит в нашу страну", - заявил экс-президент.

В 7.00 во Дворце Республики в Кишиневе начался марафон иммунизации российской вакциной "Спутник V". Задолго до начала марафона образовались огромные очереди — и это несмотря на очень жаркий день.

С утра 26 июня на организованном столичными властями марафоне вакцинации образовалась очередь в целый квартал. По данным организаторов марафона, в 6.00 у Дворца республики заняли очередь около двух тысяч человек. Многие из них пришли к месту проведения вакцинации еще ночью.

На марафоне организовали 31 линию вакцинации, задействовали около 250 работников, а суммарная пропускная способность составляла около тысячи человек в час. Большинство людей, пришедших ко Дворцу республики, хотели вакцинироваться российской вакциной "Спутник V", запасы которой в рамках марафона были ограничены 4000 доз. Три тысячи были запланированы для мероприятия изначально, еще тысячу выделила Митрополия Молдовы из партии, подаренной Московским Патриархатом молдавским священнослужителям.

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