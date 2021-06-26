19:18 26 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.49
  • USD17.99
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.65
Поиск
Игорь Додон

Додон обещает еще несколько сотен тысяч доз "Спутника V" в ближайшие недели

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в июне 2021 (173)
24 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/0c/35101742.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210626/35267499/Dodon-obeschaet-esche-neskolko-soten-tysyach-doz-Sputnika-V-v-blizhayshie-nedeli.html

После того как рекордное число кишиневцев привилось российской вакциной "Спутник V" во время вакцинации, глава Партии социалистов Игорь Додон заявил о возможной поставке еще нескольких сотен тысяч доз вакцины в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. В ближайшие недели в Молдову могут доставить новую партию вакцины "Спутник V". Об этом в соцсетях написал экс-президент Игорь Додон.

Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
Прививочная жара: как проходил марафон вакцинации "Спутником V" в Кишиневе
12

"Вместе с нашей командой мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшие недели получить несколько сотен тысяч доз "Спутника V". Иммунизация должна быть обеспечена для большинства населения, чтобы иметь достаточные дозы "Спутника V" во всех больницах и медицинских центрах страны", — заявил Додон.

Так же экс-президент поблагодарил Россию за щедрый дар в виде партии вакцины, "самой ожидаемой вакцины в нашей стране", что было наглядно подтверждено прививочным марафоном.

Сам Игорь Додон сообщил, что ему не удалось вакцинироваться, и пояснил, почему. 

"Я решил, что для начала надо обеспечить вакциной всех желающих, и мы надеемся сделать это за счет новой партии вакцины, которая в ближайшем будущем поступит в нашу страну", - заявил экс-президент.

В 7.00 во Дворце Республики в Кишиневе начался марафон иммунизации российской вакциной "Спутник V". Задолго до начала марафона образовались огромные очереди — и это несмотря на очень жаркий день.

Тысячи людей выстроились в очередь за Спутником V в Кишиневе
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Тысячи людей выстроились в очередь за "Спутником V" в Кишиневе

С утра 26 июня на организованном столичными властями марафоне вакцинации образовалась очередь в целый квартал. По данным организаторов марафона, в 6.00 у Дворца республики заняли очередь около двух тысяч человек. Многие из них пришли к месту проведения вакцинации еще ночью.

На марафоне организовали 31 линию вакцинации, задействовали около 250 работников, а суммарная пропускная способность составляла около тысячи человек в час. Большинство людей, пришедших ко Дворцу республики, хотели вакцинироваться российской вакциной "Спутник V", запасы которой в рамках марафона были ограничены 4000 доз. Три тысячи были запланированы для мероприятия изначально, еще тысячу выделила Митрополия Молдовы из партии, подаренной Московским Патриархатом молдавским священнослужителям.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в июне 2021 (173)

По теме

Во Дворце республики можно будет привиться вакциной "Спутник V"
Малышев: почему вакцину "Спутник V" до сих пор не хотят признавать в странах ЕС
Теги:
вакцина, додон

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе
Фото: как проходил марафон вакцинации "Спутником V" в Кишиневе
Тысячи людей выстроились в очередь за Спутником V в Кишиневе
Видео: тысячи людей выстроились в очередь за "Спутником V" в Кишиневе
Чемпионат Европы по футболу - 2021 1/8
Чемпионат Европы по футболу - 2021, 1/8 финала

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться