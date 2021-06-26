Додон обещает еще несколько сотен тысяч доз "Спутника V" в ближайшие недели

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. В ближайшие недели в Молдову могут доставить новую партию вакцины "Спутник V". Об этом в соцсетях написал экс-президент Игорь Додон.
"Вместе с нашей командой мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшие недели получить несколько сотен тысяч доз "Спутника V". Иммунизация должна быть обеспечена для большинства населения, чтобы иметь достаточные дозы "Спутника V" во всех больницах и медицинских центрах страны", — заявил Додон.
Так же экс-президент поблагодарил Россию за щедрый дар в виде партии вакцины, "самой ожидаемой вакцины в нашей стране", что было наглядно подтверждено прививочным марафоном.
Сам Игорь Додон сообщил, что ему не удалось вакцинироваться, и пояснил, почему.
"Я решил, что для начала надо обеспечить вакциной всех желающих, и мы надеемся сделать это за счет новой партии вакцины, которая в ближайшем будущем поступит в нашу страну", - заявил экс-президент.
В 7.00 во Дворце Республики в Кишиневе начался марафон иммунизации российской вакциной "Спутник V". Задолго до начала марафона образовались огромные очереди — и это несмотря на очень жаркий день.
С утра 26 июня на организованном столичными властями марафоне вакцинации образовалась очередь в целый квартал. По данным организаторов марафона, в 6.00 у Дворца республики заняли очередь около двух тысяч человек. Многие из них пришли к месту проведения вакцинации еще ночью.
На марафоне организовали 31 линию вакцинации, задействовали около 250 работников, а суммарная пропускная способность составляла около тысячи человек в час. Большинство людей, пришедших ко Дворцу республики, хотели вакцинироваться российской вакциной "Спутник V", запасы которой в рамках марафона были ограничены 4000 доз. Три тысячи были запланированы для мероприятия изначально, еще тысячу выделила Митрополия Молдовы из партии, подаренной Московским Патриархатом молдавским священнослужителям.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>