Апелпалата Кишинева оставила в силе решение об открытии 150 участков за границей

Партия AUR пыталась обжаловать решение Центризбиркома, принятое на заседании 23 июня, об открытии 150 избирательных участков за рубежом.

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева отклонила в воскресенье апелляцию, поданную представителями партии "Альянс за объединение румын" (AUR) против Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на решение об открытии 150 избирательных участков за рубежом. Об этом в Facebook рассказал один из кандидатов в депутаты по списку AUR, экс-мэр Кишинева Дорин Киртоакэ.

Политформирование пыталось обжаловать решение ЦИК, принятое на заседании 23 июня, как незаконное.

Напомним, в целях исполнения решения Апелляционной палаты (АП) Кишинева от 17 июня и решения Высшей судебной палаты (ВСП) от 22 июня Центральная избирательная комиссия приняла решение открыть 150 участков за рубежом.

Согласно последнему решению ЦИК, по одному участку откроют в Австрии, Азербайджане, Белоруссии, Болгарии, Чехии, Китае, Кипре, Дании, Греции, Швейцарии, ОАЭ, Эстонии, Японии, Литве, Латвии, Норвегии, Польше, Нидерландах, Катаре, Швеции и Венгрии.

По два на Украине, в Турции, Израиле, Бельгии и Румынии. Три участка организуют в Португалии. По четыре в Канаде и Ирландии. Пять откроют в Испании. Десять во Франции, в Германии и Великобритании по 11, в США - 13. В России точек голосования будет 17, а больше всего в Италии - 31.

Ранее во вторник судьи ВСП отклонили апелляцию ЦИК на решение Апелляционной палаты Кишинева об аннулировании решения Центризбиркома об открытии 146 избирательных участков за рубежом.

Таким образом, суд обязал ЦИК выполнить решение АП об открытии 191 избирательного участка за границей, как ранее предлагали в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции страны.

Ранее, 17 июня, Апелляционная палата своим вердиктом обязала ЦИК пересмотреть решение об открытии за рубежом 146 участков для граждан Молдовы, находящихся за границей.

Судьи частично удовлетворили жалобы нескольких партий, требовавших организовать не менее 190 избирательных участков для диаспоры.

Восьмого июня ЦИК приняла решение об увеличении количества избирательных участков за рубежом со 139 до 146.

Досрочные парламентские выборы в Молдове назначены на 11 июля.

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