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Майя Санду

Санду поздравила с годовщиной подписания Соглашения об ассоциации с ЕС

© Photo : Facebook / Maia Sandu
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210627/35276231/Sandu-pozdravila-s-godovschinoy-podpisaniya-Soglasheniya-ob-assotsiatsii-s-ES.html

Соглашение об ассоциации между Молдовой и Евросоюзом было подписано в Брюсселе  27 июня 2014 года.

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду опубликовала послание по случаю семи лет со дня подписания Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом.

"Это ключевой документ в наших отношениях с ЕС. А благодаря Зоне свободной торговли молдавские товары все больше и больше присутствуют на европейском рынке", - говорится в послании главы государства.

Соглашение об ассоциации между Молдовой и Евросоюзом было подписано в Брюсселе 27 июня 2014 года.

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Теги:
Молдова, соглашение об ассоциации РМ-ЕС, Майя Санду

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