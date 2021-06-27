Санду поздравила с годовщиной подписания Соглашения об ассоциации с ЕС

Соглашение об ассоциации между Молдовой и Евросоюзом было подписано в Брюсселе 27 июня 2014 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova