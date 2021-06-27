Санду поздравила с годовщиной подписания Соглашения об ассоциации с ЕС

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду опубликовала послание по случаю семи лет со дня подписания Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом.
"Это ключевой документ в наших отношениях с ЕС. А благодаря Зоне свободной торговли молдавские товары все больше и больше присутствуют на европейском рынке", - говорится в послании главы государства.
Соглашение об ассоциации между Молдовой и Евросоюзом было подписано в Брюсселе 27 июня 2014 года.
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