Эксперт: почему досрочные выборы не принесут благоприятных изменений для страны

Могут ли досрочные парламентские выборы решить политический и экономический кризис в нашей стране - тему обсудили в студии Sputnik Moldova.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Хотя некоторые политики считают, что единственный выход из тупика в нашей стране — проведение досрочных выборов, политолог Ян Лисневский сомневается в том, что этим методом удастся преодолеть политические и экономические проблемы. Более того, борьба конкурентов на выборах происходит по старому сценарию — с невыполненными обещаниями.

"Я думаю, что последняя неделя будет самой жаркой. Пока мы видели лишь несколько битв между PAS и PACE. Это скучная кампания, в которой политические партии не представляют проекты для страны, а проводят акции, призванные вызвать эмоции избирателей", — сказал Ян Лисневский.

По мнению эксперта, лучшее представительство в будущем парламенте будет у партии PAS и блока ПСРМ-ПКРМ. Но представители партии Ренато Усатого и партии "ШОР" также могут быть в списке будущих фракций нового законодательного собрания.

"Например, в случае с Блоком коммунистов и социалистов наблюдалась быстрая мобилизация, которая позволила бы им мобилизовать более высокий процент левоцентристского электората, который в целом составляет около 60%. Однако на данный момент нет партии, которая имела бы очень сильные позиции. Выборы это покажут", — подчеркнул политолог.

В свою очередь, бывший спикер парламента и нынешний председатель партии "PRO Moldova" Андриан Канду заявил на диалоговой площадке пресс-центра Sputnik Moldova, что парламентские выборы не принесут изменений. Более того, он считает, что после 11 июля можно ожидать новых досрочных парламентских выборов.

"Это борьба пустых обещаний и гордости. Каким-то образом это продолжение президентских выборов, борьбы левых с правыми, Додона с Санду. (...) Майя Санду продолжает участвовать, хотя этого не должно было быть, потому что она не президент партии, он "президент всех", так и должно быть. Я заключил это в кавычки, потому что участие президента в кампании было очень активным", — сказал Андриан Канду.

При этом политик считает, что если PAS наберет большинство в парламенте, то команда столкнется с трудностями.

Отметим, в парламентских выборах 11 июля 2021 года примет участие 22 политические партии и один независимый кандидат. Опросы, проведенные в последние месяцы, показывают, что только 3 или 4 партии войдут в парламент и будут вынуждены сотрудничать, поскольку ни одна из них не получит парламентского большинства.

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